La plupart des régions en zone orange dès lundi, Montréal et Laval resteront en zone rouge: ce qu'il faut savoir

Partager







La Capitale-Nationale, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière, l'Outaouais, l'Estrie et le Bas-Saint-Laurent passeront à l'orange dès lundi prochain. Montréal et Laval devront encore patienter une autre semaine. Voici ce qu'il faut retenir du point de presse du premier ministre François Legault.

La majorité du Québec en zone orange

La Capitale-Nationale, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière et l’Outaouais vont passer en zone orange le 31 mai.

Dans ces régions, les salles à manger des restaurants pourront rouvrir, tout comme les gyms.

La grande majorité des MRC de Chaudière-Appalaches, de l’Estrie et du Bas-Saint-Laurent passeront également à l’orange.

s

Montréal et Laval toujours en rouge

Montréal et Laval resteront en zone rouge pour une semaine supplémentaire, soit jusqu'au 7 juin.

Tout le Québec devrait basculer en zone orange le 7 juin, a affirmé le premier ministre.

Levée du couvre-feu et ouverture des terrasses

François Legault a confirmé la levée du couvre-feu et l’ouverture des terrasses de restaurant partout au Québec dès vendredi.

Huit personnes pourront se rassembler dans les cours privées.

Le meilleur bilan depuis la mi-septembre

Avec à peine 346 nouveaux cas — le plus petit nombre en 24 heures depuis la mi-septembre — et six décès, le Québec a fait état d’un bilan des plus encourageants.

Les hospitalisations ont aussi continué de baisser: on recense désormais 415 patients alités avec la COVID-19 (-9), dont 101 aux soins intensifs (-1).

«Les chiffres sont bons, la tendance est bonne», a souligné le premier ministre Legault.