Resident Evil: un spiritueux pour célébrer la sortie de la prochaine série Netflix

Capcom n’est pas à un coup d’éclat près lorsqu’il est question de faire la promotion de Resident Evil. Ce coup-ci, l’éditeur japonais s’associe à un fabricant de spiritueux pour mousser la sortie prochaine de la série animée Resident Evil: Infinite Darkness.

• À lire aussi: Nouvelle bande-annonce Netflix pour la série Resident Evil: Infinite Darkness

• À lire aussi: Resident Evil Village: où sont les 5 cloches du château de Lady Dimitrescu?

La liqueur Cocalero, d’un vert certainement très zombie, aura ainsi droit à une version spéciale, juste à temps pour le lancement du projet télévisuel sur Netflix le 8 juillet prochain, a remarqué Kotaku.

Si le spiritueux aux herbes, d’inspiration sud-américaine, ne semble pas déroger de sa recette originale pour son édition limitée Resident Evil, la bouteille revue, elle, pourra devenir un objet de collection pour les fans de la franchise d’horreur de Capcom.

L’équipe de Pèse sur start n’a jamais goûté au Cocalero et ignorait même à ce jour son existence. On peut toutefois vous confirmer que le produit, brassé en Irlande, est offert au Québec à la SAQ. On se doute donc que la version Resident Evil: Infinite Darkness devrait également y être distribuée en juillet.

À surveiller, donc!

