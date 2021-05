Un «casse-croûte» sur le bord de l’eau où se bourrer la face cet été

Partager







Faire un arrêt dans une cantine est une activité qui se trouve sans aucun doute sur toutes les «bucketlist» des Québécois quand arrive finalement la saison chaude.

Si vous êtes à la recherche d’une cantine ayant un menu savoureux, mais offrant aussi une jolie vue, c’est chez Patate et Persil que vous devez aller.

L’établissement de Vaudreuil-Dorion possède une jolie terrasse sur le bord de l’eau et un menu délicieux.

On y propose des plats simples et rapides composés entre autres de poutines, de hamburgers, de hot-dogs, mais aussi de quelques options végétariennes et de plats réinventés.

L’établissement possède une belle terrasse colorée ainsi qu’une vue imprenable sur l’eau!

Voilà une belle adresse à ajouter à votre carnet!

9 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion

