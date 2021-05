Virtua Fighter 5 de retour avec un remake exclusif à la PS4

Partager







Près de 15 ans après leur première apparition sur arcade, les combattants de Virtua Fighter 5 seront de retour dès la semaine prochaine dans un remake du titre de combat, qui sera exclusif à la PS4.

Intitulée Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, la refonte débarquera le 1er juin sur la console de Sony et offrira des graphismes entièrement revus, de la nouvelle musique et un mode en ligne amélioré, mettant de l’avant des lobbys de 16 joueurs, un mode spectateur et la possibilité d’organiser des tournois.

Une première bande-annonce, dévoilée dans un reportage d’IGN, a été mise en ligne ce mardi. Selon le site Web spécialisé, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown est développé par «une équipe étoile» d’artisans de Sega AM2, le développeur original, et Ryu Ga Gotoku Studio, l’équipe derrière la franchise Yakuza.

Virtua Fighter 5 avait initialement vu le jour sur les bornes d’arcade japonaises en 2006, avant d’être adapté pour la PS3 et la Xbox 360 en 2007. Une version améliorée, portant le nom de Virtua Fighter 5 Final Showdown, était ensuite parue quelques années plus tard sur arcade en 2010, puis sur PS3 et Xbox 360 en 2012.

Il s’agissait jusqu’à tout récemment du plus récent volet de la franchise de Sega, excluant deux apparitions sur mobile.

