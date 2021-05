Voici les meilleurs pays où vivre en ces temps de pandémie de COVID-19

Partager







Vous vous demandez dans quel pays il ferait mieux vivre en ces temps de pandémie. Eh bien, ce n'est pas au Canada, mais plutôt en Nouvelle-Zélande, selon un classement réalisé par Bloomberg.

Si le Canada se classait au13e rang en janvier, il se retrouve maintenant au 18e rang des meilleurs pays où habiter en temps de pandémie. L'un des aspects ayant contribué à cette chute au classement: la sévérité du confinement.

La Nouvelle-Zélande, Singapour et l’Australie trônent au sommet du classement qui rassemble 53 pays (les plus riches au monde). C'est l'Argentine qui arrive bonne dernière, derrière l'Inde et le Brésil.

Pour réaliser son classement, le média américain prend en compte divers indices, comme le nombre de nouveaux cas, le taux de mortalité, le taux de positivité des tests et le pourcentage de la population qui est vaccinée.

Dans le dernier mois, alors que la situation s'est dégradée en Asie, les États-Unis et plusieurs pays d'Europe, où les effets de la vaccination se font ressentir, ont amélioré leur classement.

L'écart entre les pays pauvres et les pays riches continuent d'ailleurs de se faire ressentir. Bloomberg rapporte que les pays riches vaccinent 25 fois plus vite que les pays pauvres, ce qui, évidemment, a une incidence sur la propagation du virus et sur l'évolution de la pandémie.

Par ailleurs, depuis la première édition du classement, en novembre 2020, les dix premières positions ont la plupart du temps été occupées par des démocraties.