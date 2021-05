8 terrasses chics à découvrir dans le Vieux-Port de Montréal

Partager







Ça y est. La Santé publique a confirmé la réouverture des terrasses des restos de la grande région métropolitaine le 28 mai prochain.

Voici donc 8 terrasses chics où profiter de l’été dans le Vieux-Montréa!

La terrasse Place d’Armes est une véritable oasis urbaine en altitude, qui donne l’un des rares point de vue de haut sur le carré de la Place d’Armes et du centre-ville. Vous devez absolument commander leur spécialité : le rafraîchissant mojito aux framboises!

Au chic hôtel William Gray se trouve au huitième étage leur magnifique terrasse donnant une vue imprenable de la Place Jacques-Cartier, le fleuve Saint-Laurent et de la grande roue de Montréal. C’est l’endroit idéal pour admirer le coucher du soleil, tout en prenant une bouchée et un verre de rosé.

En plein cœur du Vieux-Montréal, rendez-vous à la Terrasse Perché, située aussi à l’hôtel du Vieux-Montréal. Offrant une vue sur la place Jacques-Cartier, on adore le décor chic de type californien qui nous donne l’impression de voyager dans notre ville. Plus estival que ça, tu meurs!

Brunch, lunch ou souper, la terrasse Nelligan est prête à vous accueillir! On y déguste des cocktails estivaux comme l’Apérol Spritz ou encore une délicieuse sangria. Le menu estival est composé entres autres de pizzas, de burgers, de plateaux de fromages et de charcuteries.

Si vous avez envie de déguster une bonne assiette terre & mer, le Vieux-Port Steakhouse est prêt à vous accueillir à leur terrasse jardin, dans un décor enchanteur accentué de leurs murs de pierre pittoresques. Que ce soit un souper en amoureux ou un 5 à 7 avec des amis, profitez des beaux jours au Vieux-Port Steakhouse.

Pour admirer les feux d’artifice de la Ronde ou le Pont Jacques-Cartier illuminé le soir, le toit-terrasse sur l’Auberge est définitivement une place de choix. De plus, avec une vue panoramique, vues à partir du toit-terrasse de l’Auberge du Vieux-Port peignent un incroyable portrait du quartier historique de Montréal.

Quand on pense terrasse, on pense automatiquement aux Terrasses Bonsecours. L’endroit est spécialement réputé pour ses cocktails savoureux, son ambiance de feu de jour comme de nuit et pour sa musique éclectique.

Pour un moment de détente ultime, c’est sur la magnifique terrasse du spa-sur-l’eau Bota Bota qu’il faudra se rendre cet été. Dès qu’on y pénètre, on est submergé par la vue infinie du fleuve Saint-Laurent. On peut profiter des différentes installations pour profiter de belles journées ensoleillées.

