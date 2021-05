Batman: malgré une audition, Cillian Murphy ne se voyait pas incarner Bruce Wayne

Partager







Cillian Murphy estime qu'il n'aurait jamais pu interpréter Batman. La vedette de Peaky Blinders a auditionné pour jouer le rôle du héros et de son alter ego milliardaire dans la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan, lancée avec Batman Begins en 2005, mais le rôle est finalement revenu à Christian Bale.

L’acteur irlandais, pour sa part, a été choisi pour incarner le méchant du premier film, le psychologue Jonathan Crane, alias l'Épouvantail.

Dans une entrevue avec The Hollywood Reporter, Cillian Murphy a insisté sur le fait qu'il ne s'était toutefois jamais considéré comme un véritable candidat pour le rôle du Chevalier noir.

«Je ne crois pas que j'étais sur le point de décrocher ce rôle. Le seul acteur qui convenait à ce rôle à ce moment-là, à mon avis, était Christian Bale, et il a tout déchiré. Donc, pour moi, c'était juste une expérience, et puis ça s'est transformé en quelque chose d'autre. C'est devenu ce personnage, l'Épouvantail, et c'est devenu une relation de travail avec Chris. Je repense donc avec beaucoup, beaucoup d'affection à cette période, mais je ne me suis jamais, jamais, jamais considéré comme ayant l'étoffe d'un Bruce Wayne», a-t-il confié.

Cillian Murphy a repris le rôle de l'Épouvantail dans les films suivants de la trilogie –The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Il a également joué dans deux autres films de Christopher Nolan, Inception et Dunkerque. Son audition pour le rôle de Batman a été révélée sur une version Blu-ray de la trilogie et il l'a revue récemment avec ses enfants.

«Je pense que mes enfants me l'ont montrée en ligne ou quelque chose comme ça... Je ne me souviens pas vraiment, mais ce n'est pas quelque chose que je souhaite vraiment voir plus d'une fois», a-t-il conclu en riant.

