Days of Play: des rabais sur Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Ghost of Tsushima et plus encore

Fidèle au poste, Sony dévoile sa plus grande vente de l’année et propose une tonne d’économies sur des titres récents dans sa vente Days of Play. Cette offre généreuse sera en vigueur pendant 15 jours et se déroulera jusqu’à la mi-juin.

Au menu: un grand nombre de jeux en solde, dont plusieurs gros titres, de même que des prix réduits en magasin sur certains accessoires, comme la caméra HD de PS5 ou l’accessoire Back Button de la manette PS4.

Voici quelques titres à ajouter à sa ludothèque sans avoir à casser son budget:

Demon's Souls (PS5) - 89,99$ 77,39$ | Numérique | Physique

- 77,39$ | Numérique | Physique MLB: The Show 21 (PS5) - 89,99$ 77,39$ | Numérique | Physique

- 77,39$ | Numérique | Physique Nioh Collection (PS5) - 89,99$ 77,39$ | Numérique | Physique

- 77,39$ | Numérique | Physique Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 64,99$ 51,99$ | Numérique | Physique

- 51,99$ | Numérique | Physique Sackboy: A Big Adventure - 79,99$ 66,39$ | Numérique | Physique

- 66,39$ | Numérique | Physique Ghost of Tsushima - 79,99$ 53,59$ | Numérique | Physique

- 53,59$ | Numérique | Physique The Last of Us Part II - 79,99$ 39,99$ | Numérique | Physique

- 39,99$ | Numérique | Physique Death Stranding - 29,96$ 19,96$ | Physique

Pour découvrir plus de rabais, rendez-vous sur le PlayStation Store en ligne.

