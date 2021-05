Le PQ veut un emoji du drapeau du Québec au PC

Partager







Si vous êtes un adepte des emojis, vous avez sans doute remarqué que dans la section «drapeaux», il y a une absence importante.

Le drapeau du Québec.

Certains diront: «lE qUéBeC n’EsT pAs Un PaYs, PoUrQuOi AuRaIt-Il BeSoIn D’uN eMoJi De SoN dRaPeAu?!?»

À ceux-ci, nous répondons que la Martinique non plus n’est pas un pays, et pourtant, elle a son drapeau, comme de nombreux autres territoires qui ne sont pas des États. Mayotte, Gibraltar et l’Antarctique sont d’autres exemples.

D’ailleurs, plusieurs personnes utilisent l’emoji du drapeau martiniquais comme alternatif à celui du Québec parce qu’ils sont presque identiques.

Comme plusieurs d’entre nous, Paul St-Pierre Plamondon et les autres membres du Parti Québécois sont tannés d’être obligés d’utiliser l’emoji du drapeau de la Martinique et ils partent en mission pour que ça change.

Le chef du PQ a annoncé ses démarches sur sa page Facebook mercredi matin.

«Aujourd'hui, le Parti Québécois présentera une motion pour mandater le gouvernement du Québec d’effectuer, dans les plus brefs délais, une demande auprès du Consortium Unicode, responsable de la gestion des émojis sur les grandes plateformes mondiales, afin de faire ajouter le drapeau québécois à la banque d’émojis. J'enverrai également cette semaine une lettre au siège social de Facebook à Silicon Valley pour leur demander d'ajouter un émoticône du drapeau du Québec sur leur site.»

Si le plan de PSPP fonctionne, plus tôt que tard, on pourrait enfin retrouver le fleurdelisé dans notre clavier d’emojis.

«Ça peut sembler anodin mais ce serait un beau geste de leur part que de permettre aux 6 millions d'utilisateurs québécois de pouvoir exprimer leur fierté avec notre drapeau. Les grandes victoires commencent toujours par de petits gains. Celui-ci serait minuscule, soit 110 pixels x 90 pixels. Mais ce serait un gain quand même.»

Bonne chance!

