Vidéotron dévoile sa nouvelle plateforme avec plein de contenus québécois

Vidéotron annonçait mercredi l’arrivée prochaine de Vrai, une toute première plateforme québécoise par abonnement offrant des contenus spécialisés, et plusieurs nouvelles émissions ont retenu notre attention.

Ça s'en vient en 2021: des milliers d’heures de contenus entièrement en français, à consommer sur demande, incluant plus de 40 nouvelles productions originales d’ici.

Voici quelques nouvelles émissions québécoises qu'on a hâte de voir:

La série documentaire «J’t’aime gros»: la chanteuse et comédienne Mélissa Bédard et l’humoriste Christine Morency s'interrogent sur les nombreux préjugés et idées préconçues envers les personnes en surpoids dans une série documentaire. Les deux femmes poseront un regard sensible et authentique, ainsi qu’une réflexion personnelle sur le phénomène de la grossophobie.

La nouvelle série docu-réalité «Bianca vie d’famille»: enfin l’arrivée de Mère Ordinaire à la télé! L’émission portera bien sûr sur l’univers de Bianca Longpré, alias Mère ordinaire, de l’humoriste François Massicotte ainsi que de leur famille. Les fans savent qu’il y a aussi dans cette famille trois chiens et quatre chats.

La compétition «Chefs de bois»: animée par Mathieu Baron, dans laquelle dix cuisiniers au beau milieu de la forêt devront chaque jour séduire, par leurs créations culinaires, le juge Martin Picard et leurs pairs afin d’espérer remporter 10 000$. Ça va donner faim!

«La Guerre des hold-up»: Jonathan Roberge plongera dans l’univers du crime montréalais entre 1957 et 1977, une période qui a été le théâtre d'une véritable guerre entre les policiers et les braqueurs de banques. La Guerre des hold-up reviendra sur cette guerre peu commune qui a fait couler bien du sang par le biais de témoignages de gens qui étaient au cœur des événements.

«Mes numéros marquants»: émission sur une note humoristique, sera animée par Jean-Michel Anctil. Il rencontrera des humoristes qui parleront des numéros qui ont influencé leur carrière, dont P-A Méthot, Mariana Mazza, Claude Meunier, François Bellefeuille, Rachid Badouri, Michel Barrette et Laurent Paquin.

