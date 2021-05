17 accessoires pour pimper tes journées au parc cet été

Partager







Êtes-vous prêts pour les petits party?

Vous le savez, les petits rassemblements extérieurs seront permis cet été.

On sera donc dehors en masse pour un été partiellement déconfiné.

On a pensé à plein de petits trucs qui pourront ensoleiller vos journées ou vos soirées au parc ou dans les cours de vos amis.

Voici 17 accessoires pour la sortie extérieure parfaite:

Cette sangle en cuir est faite à la main à Sainte-Adèle et vous permettra d’arriver avec style partout où vous aurez envie de vous asseoir.

Une serviette confortable et magnifique, parfaite pour vos pique-niques intagrammables.

C’pas parce qu’on est obligé de passer l’été dehors qu’on va se faire manger tout rond.

On ne va pas brûler non plus lors de notre samedi au parc. Traînez votre joli parasol partout où vous allez!

Conçu et fabriqué à la main à Montréal, ce solide système d'attaches ajustables maintiendra votre précieux jus de raisin en place. Écolo et classy!

Faits à la main à Sainte-Adèle, ces coussins à la housse marine en toile robuste lavable vous permettront d’être confortablement assis le temps de votre jasette dehors.

Pour mettre le party (respectueusement) dans votre petit party: avec lumières et autonomie de 12 heures.

D'origine tunisienne, la fouta se caractérise par ses rayures tissées et ses franges roulottées. Idéale pour faire changement de la serviette de plage!

Tant qu’à transporter une couverture ou une serviette, peut-être préférez-vous qu’elle soit imperméable?

En voici une pratique à rouler sur attaches et munie d'une poignée idéale pour le transport.

Après-midi romantique en vue!

Moins rétro que le précédent, celui-ci a l’avantage de se porter sur le dos. Beaucoup plus pratique si vous prévoyez votre pique-nique sur le sommet d’une montagne.

Après-midi moins romantique en vue, mais des fois, c’est l’fun d’être 4.

Tant qu’à rester dans le thème de la bouffe, pensez à protéger vos bons petits plats avec ces jolies petites tentes à bouffe!

Des fois, c’est l’fun de manger froid. Et ce panier est mignon, en plus d'être abordable!

Ok, ça n’a pas l’air du plus bel ensemble, mais oh combien pratique! Le tout est bien sûr pliable et pas trop lourd. Très utile pour pour BBQ, pique-nique, party extérieur, etc. Couvrez la table d’une jolie nappe et le tour sera joué.

Bon, on ne sait pas vraiment comment jouer, mais tout le monde a l’air de s'amuser avecc ça depuis deux ou trois ans. Alors, tsé. Voici un lien pour en trouver un.

17. De SUPERBE grosses boules gonflables pour faire l’envie de tous au parc, 64$ par grosse boule

Vous pourrez ainsi vous rentrer dedans allègrement au parc et faire des jaloux! En plus, vous serez chacun dans votre bulle.

Soyez quand même prudent.

Bon été 2021!

