Décès de Kevin Clark: Jack Black rend hommage à l’acteur de School of Rock

Jack Black a tenu à honorer la mémoire de Kevin Clark, interprète du jeune batteur Freddy Jones dans School of Rock, à la suite du tragique accident qui lui a coûté la vie.

«Une nouvelle dévastatrice. Kevin est parti. Bien trop tôt. Une belle âme. Tant de bons souvenirs. Le cœur brisé. J’envoie de l’amour à sa famille et toute la communauté de School of Rock», a écrit l’acteur dans une publication Instagram, assortie d’un cliché tiré du film et d’une seconde photo prise lors de retrouvailles plus récentes avec Kevin Clark.

L’acteur qui avait partagé l’affiche de School of Rock avec Black rentrait chez lui à vélo à Chicago dans les premières heures du matin mercredi dernier lorsqu’il a été percuté par une voiture.

D’après le Chicago Sun-Times, les secours sont intervenus rapidement, mais la mort a été prononcée peu après sa prise en charge à l’hôpital. Par ailleurs, la conductrice impliquée dans l’accident n’a pas été arrêtée, mais est citée à comparaître. Kevin Clark avait 32 ans.

Sorti en 2003, School of Rock demeure sa seule performance en tant qu’acteur. Il y campait le personnage du jeune batteur Freddy Jones, alias Spazzy McGee, rôle qu’il avait obtenu pour ses réels talents de musicien. À ce titre, il était par la suite devenu batteur professionnel.

