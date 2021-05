Evil Dead 4: Sam Raimi et Bruce Campbell feront équipe en coulisses

Partager







Sam Raimi et Bruce Campbell ont décidé de refaire équipe pour un nouvel Evil Dead.

L'aventure avait débuté en 1981 avant de donner lieu à une trilogie devenue culte. Depuis, la franchise avait été ressuscitée avec un reboot en 2013 suivi d’une série baptisée Ash vs Evil Dead dans laquelle Bruce Campbell reprenait le rôle de Ash Williams.

Pour cette nouvelle épopée horrifique, le réalisateur et l’acteur resteront en coulisses puisqu’ils se contenteront d’officier en tant que producteurs exécutifs sur ce projet d’ores et déjà baptisé Evil Dead Rise, tandis que l’écriture et la réalisation ont été confiées à Lee Cronin par New Line Cinema.

Photo AFP Bruce Campbell et Sam Raimi

«J’ai hâte de voir Evil Dead retourner au bercail chez New Line, 40 ans après la sortie du premier film, a confié Sam Raimi à Variety. L’histoire de cette compagnie qui est pionnière du cinéma d’horreur parle d’elle-même. Je suis tout aussi excité à l’idée de travailler avec Lee Cronin dont le talent de conteur fait de lui de réalisateur idéal pour poursuivre le long héritage de la franchise.»

Ce nouvel Evil Dead prendra la suite de la trilogie à la différence du reboot de 2013, qui avait cherché à repasser par-dessus la trame originale. Le film mettra en scène deux sœurs séparées, jouées par Alyssa Sutherland et Lily Sullivan, et dont les retrouvailles seront empêchées par des forces démoniaques.

Enfin, il semblerait bien que Bruce Campbell ne fera pas d’apparition à l’écran. Par ailleurs, le film se déroulera en ville, s’éloignant du décor forestier des premiers opus.

«À la base, Evil Dead traite de gens ordinaires qui font face à des situations extraordinairement terrifiantes», a expliqué Bruce Campbell.

La production doit débuter en Nouvelle-Zélande le mois prochain tandis que le film est prévu pour une sortie sur HBO Max.

