James Bond restera au cinéma malgré le rachat de MGM par Amazon

Les films de James Bond continueront à sortir au cinéma quand bien même Amazon s’est emparé de la licence via le rachat du studio MGM pour la «modique» somme de 8,45 milliards de dollars.

Barbara Broccoli et Michael G. Wilson de Eon Productions, les producteurs de la franchise, ont tenu à rassurer les fans dans un communiqué relayé par le Hollywood Reporter.

«Nous nous engageons à faire des James Bond pour le public des salles de cinéma au niveau mondial», ont-ils assuré.

En outre, d’après Variety, Jeff Bezos est quant à lui venu rassurer les actionnaires en exprimant sa volonté de préserver et de développer les licences de MGM, dont James Bond.

Photo AFP Jeff Bezos

«Nous avons hâte de réinventer et développer l’immense catalogue de MGM, a-t-il déclaré. Le but de cette acquisition est vraiment très simple: MGM a un très vaste catalogue constitué de licences très aimées. Avec les gens talentueux de MGM et Amazon Studios, nous pouvons réimaginer et développer ces licences pour le 21e siècle... Les gens qui aiment ces histoires seront les grands bénéficiaires.»

Une nouvelle qui intervient alors que le public attend de pied ferme l’arrivée dans les salles de No Time to Die, la dernière mission de Daniel Craig dans le costume de 007. Après d’innombrables reports provoqués par la pandémie, le film est désormais prévu pour une sortie en octobre.

