Jennifer Aniston et David Schwimmer ont avoué avoir eu un flirt pendant le tournage de Friends

Jeudi, pour la première fois depuis la fin de Friends, le public a eu la chance de voir les six principaux comédiens réunis ensemble au petit écran.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Leblanc, Matthew Perry et David Schwimmer ont tous accepté de participer à une émission spéciale produite par HBO Max.

Pour l’émission d'une heure quarante minutes, les décors originaux ont été sortis de l’entreposage et replacés comme à l’époque.

Les comédiens qui ont joué Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Ross ont pu replonger dans l’univers où ils ont travaillé ensemble de 1994 à 2004, tout en partageant leurs plus beaux souvenirs de tournage, en jouant à des jeux et en recréant des scènes de la série mythique.

Vers la fin de l’émission, l’animateur James Corden a demandé aux friends s’il y avait eu des romances entre les comédiens durant les années que Friends était en ondes.

Il y a eu un long silence et Jennifer Aniston et David Schwimmer ont échangé un regard qui voulait en dire beaucoup.

Ceux qui ont incarné Ross et Rachel ont alors avoué que durant les premières saisons de la série, ils avaient développé une très forte attraction l’un pour l’autre.

Cependant, le «timing» jouait contre eux.

«C’était un peu comme deux navires qui se croisent dans la nuit. Un de nous était toujours dans une relation», a avoué Schwimmer.

Leur flirt n’a donc jamais eu la chance de se développer en dehors du petit écran.

«Je me souviens d’avoir dit à David que j’allais être tellement déçu si notre premier baiser allait être à la télévision nationale.»

Et comme de fait, leur premier baiser a été devant 30 millions de téléspectateurs.

Un autre moment fort de l’émission fut quand Lisa Kudrow a repris son rôle de Phoebe le temps d’une chanson, Smelly Cat, en compagnie de Lady Gaga.

Friends Reunion est disponible sur Crave.

