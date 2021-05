La tant attendue réunion des comédiens de Friends et autres suggestions culturelles

Partager







Elliot Maginot lance un tout nouvel album magistral, les comédiens de Friends se réunissent enfin et Steve Daniel anime une série Instagram; voici nos suggestions culturelles de la semaine.

Lancement de Easy Morning d’Elliot Maginot

L’auteur-compositeur-interprète Elliot Maginot lance son troisième album jeudi soir au Club Soda. Et quel album! Easy Morning surprend avec des sonorités africaines (Élage Diouf est de la partie, d’ailleurs!) et des arrangements orchestraux avec cordes, cuivres, flûtes et chœurs, le tout mélangé avec la douce pop d’Elliot Maginot. Le concert risque d’être majestueux!

Diffusé gratuitement jeudi à 18h sur lepointdevente.com

Friends : The Reunion (oui, oui!!!)

On est sûrement plusieurs à attendre ce moment depuis longtemps : l'épisode spécial «réunion» de Friends est finalement disponible! Les acteurs principaux de l’émission se retrouvent, revoient les décors, partagent des souvenirs et relisent des bouts de scripts. Bonheur et nostalgie!

Diffusé sur Crave dès jeudi (en anglais seulement)

Les petits rois, une série originale d’ici pour jeunes adultes

Dernière année du secondaire. Il y en a des choses qui se passent. Dans la nouvelle série originale Les petits rois, suivez les hauts et les bas des deux meilleurs amis Julep et Adaboy. Ils ont tout pour eux : ils sont beaux, populaires et privilégiés. Toutefois, les choses basculent lorsqu’une justicière anonyme désire les faire tomber de leur piédestal.

Diffusée en primeur sur ICI Tou.tv Extra dès jeudi

Le EP de Lova qui sonne comme l’été

Gluant mais hot, voilà le titre de cet EP qui s’écoutera à merveille au soleil au bord d’une piscine, drink à la main! Lova, ce rappeur émergent à surveiller, y va d’un flow mélodique qui peut rappeler Post Malone ou Lomepal, mais avec des paroles bien d’ici d’une poésie simple et agréable (il y a même des clins d’œil à Harry Potter!). À écouter!

Disponible sur toutes les plateformes

La série Instagram Storytime pour pleurer de rire

Le créateur de contenu et Youtubeur Steve Daniel présente une toute nouvelle série sur Instagram dans laquelle des artistes, des humoristes, des chanteurs et des DJs racontent une anecdote complètement loufoque qui leur est arrivée. Du DJ Gayance qui s’est fait emprisonner au Maroc à l’humoriste Thomas Levac qui a vécu un hold-up lors de sa première soirée de travail au Couche-Tard, ce sont toutes des histoires qui vous tiendront en haleine.

Diffusée sur le compte Instagram @iamstevedaniel