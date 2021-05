Nintendo pourrait sortir une nouvelle Switch 4K dès septembre

Partager







Il pourrait y avoir du nouveau très vite dans le dossier du fameux (et pour l’instant présumé) modèle amélioré de la Nintendo Switch, qui alimente les spéculations depuis de nombreux mois.

D’après des informations partagées mercredi par Bloomberg, Nintendo pourrait ainsi commencer la fabrication de la nouvelle console dès juillet, afin de la lancer dès septembre ou octobre.

Ce faisant, les sources anonymes de l’agence de presse soulignent que l’arrivée d’une Switch revue pourrait être annoncée par Nintendo avant même le début de l’E3, dont l’édition 2021 se déroulera en ligne dès le 12 juin. Cela donnerait la chance aux différents éditeurs de dévoiler leurs jeux compatibles avec la console améliorée lors du salon virtuel.

Comme l’indiquaient des rumeurs précédentes, Nintendo renouvellerait la Switch avec un écran OLED de 7 pouces, de même qu’une puce Nvidia utilisant la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling). Cette dernière permettrait à la console d’afficher une résolution 4K sur un téléviseur lorsque connectée à son socle.

Inévitablement, comme l’explique Bloomberg, la nouvelle Switch devrait coûter plus cher que son modèle actuel, détaillé à 399,99 $ au Canada. Cela s’expliquerait par des pièces plus dispendieuses et des coûts d’assemblage à la hausse en Chine.

Fait intéressant, le reportage indique également que les fournisseurs de Nintendo seraient «confiants» de pouvoir fournir les composantes nécessaires à la fabrication de la console à temps, et ce, en dépit des nombreuses pénuries qui affectent en ce moment l’industrie.

Cependant, rien n’assure que la demande pour la nouvelle Switch n’excédera pas l’offre de Nintendo, tout particulièrement lorsque l’on voit l’engouement que soulèvent encore aujourd’hui la Xbox Series X et tout particulièrement la PS5. Ainsi, il pourrait tout de même être difficile cet automne de mettre la main sur la console revue.

En tout cas, si les échos de Bloomberg s’avèrent fondés, on risque d’avoir bien vite des nouvelles de cette intrigante Switch renouvelée.

