Sonic the Hedgehog: un nouveau jeu en 2022 signé Sonic Team

Sega a dévoilé ce jeudi, lors d'une présentation Sonic Central pour les 30 ans de Sonic the Hedgehog, un teaser pour un tout nouveau jeu du hérisson bleu, qui doit sortir en 2022.

L’aperçu, présenté par Takashi Iizuka, designer à la tête de la Sonic Team, ne montre pas grand-chose.

On y voit Sonic qui court dans une forêt, puis une vue de haut qui nous présente le héros dessinant un symbole très cryptique dans les arbres.

Capture d’écran Youtube/SEGA

La vidéo se termine sur le symbole et une prévision de sortie pour 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch.

Nous aurons plus de détails au courant de l’année à propos de ce nouveau jeu mystérieux signé Sonic Team.

