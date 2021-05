Spider-Man: Aaron Taylor-Johnson va interpréter un méchant mythique

Partager







Aaron Taylor-Johnson a signé pour jouer un méchant de l'univers de Spider-Man dans un nouveau film de Sony et Marvel. L'acteur de 30 ans incarnera l'antihéros Kraven the Hunter dans le long-métrage, qui sera réalisé par J.C. Chandor, selon Deadline.

• À lire aussi: Andrew Garfield ne sera pas dans Spider-Man: No Way Home

• À lire aussi: Batman: malgré une audition, Cillian Murphy ne se voyait pas incarner Bruce Wayne

La vedette a déjà joué dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), avec le rôle de Pietro Maximoff, alias Quicksilver dans Avengers: Age of Ultron (2015), et aurait impressionné les patrons de Sony lors du tournage de son nouveau thriller d'action Bullet Train. L'acteur y joue un assassin aux côtés de Brad Pitt, Michael Shannon et Joey King, et ses scènes avec Pitt étaient tellement impressionnantes qu'ils ont voulu lui trouver un rôle à sa hauteur, ajoute Deadline.

Le réalisateur J.C. Chandor et Aaron Taylor-Johnson auraient sympathisé lors d'un appel téléphonique pour discuter du rôle, et un accord a rapidement été conclu, l'acteur britannique s'engageant à jouer le rôle du personnage dans plusieurs films.

L'antihéros Kraven est l'un des ennemis les plus redoutables de Spider-Man. Dans les comics de Marvel, l'alter ego de Kraven the Hunter est Sergei Kravinoff, un aristocrate russe devenu chasseur. Le personnage fait également partie des Sinister Six, aux côtés de Doctor Octopus, de Vulture, d'Electro, de Mysterio et de Sandman, qui ont tous été représentés à l'écran dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, dans les films The Amazing Spider-Man ou dans l'actuelle trilogie Spider-Man avec Tom Holland.

Avi Arad et Matt Tolmach produiront le nouveau film Kraven, dont le scénario est écrit par Art Marcum, Matt Holloway et Richard Wenk. La sortie de Kraven the Hunter est prévue pour janvier 2023.

s