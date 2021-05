Spiritfarer: une magnifique édition physique pour le jeu québécois

Partager







Les fans du jeu québécois Spiritfarer pourront enfin posséder une copie physique de cette œuvre magistrale. iam8bit, Thunder Lotus Games, Skybound Games et Just For Games ont annoncé la sortie d’une édition physique du jeu, prévue le 21 juillet pour Nintendo Switch et PlayStation 4.

• À lire aussi: Le jeu québécois Spiritfarer célèbre un demi-million de copies vendues avec une mise à jour gratuite

• À lire aussi: Spiritfarer: trois DLC gratuits en 2021 pour l’excellent jeu québécois

L’édition physique comprendra l’accès à un livre d’art numérique, un ensemble de six cartes postales à collectionner et un lot d’autocollants illustrant des lieux exotiques vus dans le jeu. De plus, un code de téléchargement numérique pour la bande sonore est inclus dans l’édition.

Si vous n'avez pas encore joué à Spiritfarer, on vous encourage fortement à l'essayer. C'est une histoire touchante sur la vie, la mort et les relations, dans laquelle les joueurs incarnent Stella, capitaine de navire pour les défunts. La thématique de la mort est traitée de façon chaleureuse, positive et délicate et est enveloppée dans un gameplay de gestion et d'exploration.

Le jeu a d'ailleurs été sélectionné dans plusieurs catégories aux Game Awards 2020, aux BAFTA Game Awards 2021, aux D.I.C.E. Awards, aux Hugo et Nebula Awards, et a remporté plusieurs prix aux Canadian Game Awards.

L’édition physique de Spiritfarer sortira le 27 juillet 2021 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

À VOIR AUSSI

s