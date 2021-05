Vous croyez avoir aperçu un OVNI hier soir? Il y a une explication

Partager







Vous croyez avoir vu un objet volant non identifié (OVNI) hier soir pendant que vous observiez les étoiles? Ne vous en faites pas! Il s’agit en fait de Starlink, la constellation de satellites appartenant à l’entreprise spatiale d’Elon Musk, Space X.

Dans une publication faite hier soir vers 22h sur son compte Facebook, l’entrepreneur Alexandre Champagne indique qu’il revenait d’une marche à Saint-Lambert lorsqu’il a aperçu l’objet en question en regardant vers le ciel.

«Je ne crois pas aux extraterrestres du tout. Genre fuck all. Mais ça, c’est la chose la plus inexplicable que j’ai vue» a-t-il écrit dans la publication à laquelle des centaines de personnes ont répondu.

Si l’objet céleste, une ligne argentée composée de plusieurs petits points alignés semblables à des étoiles, avait de quoi piquer la curiosité et inquiéter ceux qui l'ont aperçu à Montréal et dans les environs, le directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan, Olivier Hernandez, assure qu'il ne s'agissait pas d'un vaisseau extraterrestre.

«J’ai vérifié, et c’était un train de satellites, puisqu’il y a eu un lancement Starlink hier après-midi», affirme l’astrophysicien.

L’entreprise Space X, qui appartient au milliardaire Elon Musk, a également confirmé hier soir, sur son compte Twitter, l’envoi de 60 satellites.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/qBtLpzV9ya — SpaceX (@SpaceX) May 26, 2021

Projet phare de l’entreprise, la constellation Starlink vise à fournir l’internet haute vitesse partout dans le monde, notamment dans les zones les plus reculées, grâce à des réseaux de satellites communicants.

Il y en a actuellement plus de 1500 en orbite et, à terme, la compagnie prévoit d'en déployer jusqu’à 45 000, au grand désarroi d’Olivier Hernandez et des astrophysiciens du monde entier.

«Nous sommes très mécontents de cet abus de la basse orbite de la Terre. Les projets du genre vont occasionner beaucoup de problèmes pour les astronautes, mais aussi pour la population en général», prédit-il.