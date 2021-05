Ça fête sur les terrasses

Partager







Ça y est : les terrasses des restaurants sont ouvertes partout au Québec! Ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que des gens s'y retrouvent à Montréal.

• À lire aussi: Être patient et ne pas oublier le tip : guide des bonnes habitudes à adopter sur les terrasses

Des courageux rencontrés sur l'heure du midi à la terrasse de la Taverne Saint-Sacrement, sur l'avenue du Mont-Royal, avaient un gros plan pour la journée : essayer de goûter à tous les drinks sur le menu.

Un peu plus loin, au India Rosa, c'était reparti : les assiettes sortaient des cuisines prêtes à être servies sur-le-champ, non plus dans des plats takeout.

Le long de la rue, des terrasses en construction promettaient un bel été.

• À lire aussi: Vous vous faites vacciner cette semaine? Voici ce qu'il faut savoir

Bilan encourageant

L'ouverture des terrasses, avec le lever du couvre-feu, marque le début du déconfinement du Québec.

Vendredi, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 demeurait stable dans la province, avec 419 cas (quelques-uns de moins que les 436 de la veille). On déplorait malheureusement trois nouveaux décès. Les hospitalisations continuent à reculer, tout comme le nombre de patients qui reçoivent des soins aigus, et la campagne de vaccination continue de bien aller.

Il faudra quand même faire attention : c'est important de respecter toutes les règles du déconfinement, si on ne veut pas que les hospitalisations commencent à remonter et qu'on perde les acquis.

• À lire aussi: COVID-19: 9 éclosions liées à des rencontres dans les parcs à Montréal

• À lire aussi: La santé publique met en garde contre un déconfinement trop rapide

À venir lundi

La fin de semaine s'annonce belle, alors que le couvre-feu est maintenant chose du passé : fini la course pour revenir des parcs avant 21h30.

Lundi, la majorité du Québec passera en zone orange, ce qui voudra notamment dire que les salles à manger des restaurants rouvriront, tout comme les gyms.

Montréal, Laval et quelques MRC plus touchées devront toutefois patienter en zone rouge jusqu'au 7 juin.

• À lire aussi: Montréal et Laval resteront en zone rouge: ce qu'il faut savoir

*

À VOIR AUSSI

Quel été auront les personnes célibataires?