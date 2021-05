Far Cry 6: du gameplay, une date de sortie, mais surtout un chien à roulettes [VIDÉO]

Partager







Après Horizon Forbidden West la veille, c’était au tour ce vendredi de Far Cry 6 de dévoiler de nouveaux détails au sujet de son aventure, de même qu’une date de sortie, soit le 7 octobre prochain.

Lors de la diffusion d’une dizaine de minutes, Ubisoft a notamment tenu sa promesse de présenter de premières images du gameplay du titre, bien qu’il n’ait pas été possible de voir une séquence de jeu en continu.

Se déroulant sur l’île fictive de Yara, au cœur des Caraïbes, Far Cry 6 mettra les joueurs aux commandes de Dani Rojas, un –ou une, au choix du joueur– ancien militaire qui rejoindra la guérilla afin de renverser le régime du dictateur Antón Castillo (Giancarlo Esposito) et de son fils Diego.

En plus de choisir le genre du protagoniste, on pourra également personnaliser celui-ci, alors que l’on grimpera dans la hiérarchie de la révolution. D’ailleurs, il sera aussi possible de créer une multitude d’armes et outils fantaisistes à l’aide d’à peu près n’importe quoi, comme de vieux CD ou encore des boîtes de sardines, ou même d’améliorer différents véhicules.

Capture d'écran YouTube Le fameux lanceur de CD

Du côté du gameplay, Far Cry 6 promet de laisser une grande liberté aux joueurs, qui auront la possibilité de semer le chaos à Yara de façon furtive ou encore en usant de force et d’explosions. Et évidemment, comme le veut l’esprit de la franchise, l’exploration de la grande île, qui mêle les zones urbaines aux jungles sauvages, sera encouragée afin de trouver, entre autres, des camps de guérilla cachés.

Capture d'écran YouTube Dani Rojas, le personnage principal de Far Cry 6

Ah, et en passant, on retrouve aussi dans le jeu un alligator domestique, mais aussi, et surtout, un adorable chien à roulettes du nom de Chorizo. Un excellent ajout!

Capture d'écran YouTube C'est lui, Chorizo!

Annoncé en juillet 2020, le titre développé par Ubisoft Toronto devait initialement paraître en février dernier, mais avait été repoussé en raison de la pandémie de COVID-19 et des défis du télétravail. Si les astres demeurent alignés, Far Cry 6 arrivera finalement sur les tablettes le 7 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia et Amazon Luna.

