Les huit tendances de coloration les plus populaires de l’été 2021

L’été est souvent synonyme d’une envie de changer de tête, et maintenant que nous avons accès aux salons de coiffure, rien ne peut nous arrêter!

Si vous êtes en manque d’inspiration, ne cherchez plus! Nous avons déniché les huit plus grandes tendances en matière de coloration de cheveux pour l’été 2021. Les voici!

1. Brun contrasté

Si vous avez la chevelure brune, mais que vous désirez un vent de changement, cette tendance est pour vous. Pour obtenir ce look contrasté, demandez à votre coloriste de s’amuser avec les highlights et les lowlights.

Cela va apporter du soleil aux brunettes — sans y aller pour le blond — et beaucoup plus de dimension.

2. Blond citron-miel

Parlant de blond, il y en a un en particulier qui se démarque cet été: le citron-miel. Pensez au jaune du citron, puis mélangez-le au doré du miel, et voilà le résultat.

Ce blond très estival est doré comme le soleil de la Californie, mais sans être trop jaune.

3. Roux cuivré

Le roux est au top des tendances depuis un bon moment déjà, et ce n’est pas terminé, au contraire!

Cet été, on opte pour un roux cuivré pas trop foncé. On peut même l’éclaircir et lui donner des reflets presque rosés pour imiter la couleur du métal cuivré.

4. Encadrer le visage

Une autre tendance qui n’est pas près de disparaître, les mèches plus claires à l’avant du visage continuent d'être populaires.

Au lieu d’y aller pour un gros contraste de e-girl, on peut opter pour le ton sur ton qui sera plus naturel, mais qui aura un effet similaire.

5. Pastel

Les pastels reviennent en force pour l’été 2021! Que ce soit rose, corail, lavande, etc., on s’amuse avec les couleurs.

Il ne faut pas oublier que ces teintes ont tendance à ne pas rester très longtemps sur la chevelure et qu’elles sont idéales pour les cheveux blonds.

6. Balayage caramel

Si le roux vous tente, mais que vous n’osez pas faire le saut, un balayage pourrait être la solution.

En ajoutant des mèches cuivrées à votre chevelure brune, cela apportera de la chaleur à votre crinière.

7. «Bronde»

Ni blond ni brun, ce type de beige surnommé «bronde» saura plaire à celles et ceux qui ne veulent pas choisir entre les deux couleurs.

Cette teinte ensoleillée est parfaite pour une brunette qui veut pâlir sa chevelure pour l’été!

8. Bicolore

Pour les plus edgy, la tête deux couleurs sera l’option la plus tentante. Que ce soit avec deux couleurs naturelles ou vibrantes, plusieurs options s’offrent à vous.

Vous pourriez opter pour un ombré avec une teinte à la racine et une autre aux pointes, ou encore moitié-moitié.

Amusez-vous!

