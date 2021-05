Resident Evil: magnifiques cosplays de Lady Dimitrescu par les actrices qui l’interprètent

Partager







Helena Mankowska, qui est le visage de Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village, et Maggie Robertson, l’actrice qui interprète le personnage, se sont prêtées au jeu de la costumade, le temps de quelques publications Instagram.

Kotaku a partagé ces magnifiques publications et on ne pouvait passer à côté d’elles. Notre amour pour la géante vampire est infini, et les deux actrices qui lui ont prêté leur corps ont toute notre admiration.

D’abord, la mannequin espagnole Helena Mankowska s’est prêtée au jeu, le temps d’une séance photo, et a enfilé les habits de Lady Dimitrescu, personnage à qui elle a prêté les traits de son visage. Le photographe Luis Padilla a su capturer l’essence de Lady Dimitrescu dans ses portraits d'Helena, qui donne froid dans le dos comme dans Resident Evil Village.

N’est-elle pas magnifique? Helena Mankowska a su donner vie à cette femme monstrueuse qu’on déteste tant admirer!

Maggie Roberston, quant à elle, a souhaité s’insérer dans la peau du personnage à qui elle prête sa voix. Elle a également demandé aux fans de la franchise de suivre ses comptes professionnels sur les médias sociaux au lieu de suivre ses comptes personnels.

Dit de cette façon, on ne voudrait pas vexer Lady Dimitrescu, n’est-ce pas?

On peut retrouver ces deux femmes dans Resident Evil Village, offert depuis le début du mois pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Google Stadia et PC.

