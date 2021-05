Une trilogie de films d’horreur avec 2 actrices de «Stranger Things» arrive bientôt

Partager







Basés sur les romans du même nom par R.L Stines, la trilogie Fear Street arrivera bientôt sur nos écrans, au plaisir des fans d’horreur.

Stines, l’auteur à qui on doit Goosebumps (Chair de poule), est aussi connu pour sa série de romans populaires dans les années 90, Fear Street.

Netflix a décidé d’adapter le tout en 3 films se déroulant dans 3 périodes différentes, soit 1994, 1979 et 1666.

La distribution comprend Maya Hawke et Sadie Sink de Stranger Things, mais aussi Gillian Jacobs (Love, Community), Michael Provost (Insatiable), et plus encore.

Le premier chapitre, Fear Street 1994, sera diffusé le 2 juillet. L’histoire se déroule dans la ville fictive de Shadyside en Ohio où, après une série de meurtre, un groupe d'adolescents découvre des événements troublants qui hantent leur ville depuis des années.

Le second volet, Fear Street 1978, sera diffusé le 6 juillet et se déroule dans un camp de vacances où une tragédie se produit, forçant les campeurs et guides à joindre leurs forces.

La conclusion, Fear Street 1666 sera disponible le 16 juillet. Celui-ci va se concentrer sur une vague de paranoïa qui amène les habitants de la ville à traquer puis tuer des femmes soupçonnées d’être sorcières.

La bande-annonce de cette trilogie est TRÈS prometteuse! Cela semble terrifiant à souhait, puis doté d’une nostalgie pour les années 90 et 70 qu’on adore.

L’écoute parfaite en attendant la fameuse saison 4 de Stranger Things.

