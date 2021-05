Partager







Vivement la saison chaude, la saison de la piscine, du bronzage et des maillots de bain! Surtout que l’été 2021 est sous le signe de l’originalité et des modèles aux mille et un styles.

Voici 15 bikinis et maillots de pour tous les goûts et toutes les silhouettes.

2. Le bikini bandeau tropical chez Ardène

3. Le bikini à armatures à rayures arc-en-ciel chez Boohoo

5. Le bikini boutonné sur le devant à imprimé léopard chez Urban Planet

7. Le bikini réversible chez Ardène

9. La bralette sportive dos carré et la culotte texturée échancrée chez Simons

11. Le une-pièce summer ray imprimé fleurie à dos croisé chez H&M

13. Bikini crop top noué et brésilienne côtelé chez Ardène

15. La bralette imprimée et la culotte taille haute de l’Aubainerie

