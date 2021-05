Ouverture terrasses: 51 restos que vous devez essayer cet été à Montréal

Partager







L'été peut enfin commencer depuis que le gouvernement a annoncé l'ouverture des terrasses de restaurants dès le 28 mai prochain. C'est donc l'occasion d'encourager les entrepreneurs locaux, mais aussi de vous gâter avec une bonne bouteille de vin partagée avec un ami de longue date.

Si pour le moment, ce ne sont pas encore tous les établissements qui ont annoncés leur réouverture le 28 mai, rien ne nous empêche de rêver un peu!

Voici donc 51 terrasses que nous avons hâte de retrouver à Montréal!

Vieux-Montréal / Vieux-Port

Complètement rénovée en 2020, cette populaire terrasse sur le toit qui peut être couverte en cas de pluie, propose une cuisine exceptionnelle pour le brunch et le souper en plus d’une excellente liste de cocktails!

55 rue Saint-Jacques 8e étage, Montréal

Niché au 4e étage de l’Hôtel William Gray et offrant une vue sur la place Jacques-Cartier, le Perché dévoile un décor chic et verdoyant, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Cette oasis urbaine propose un menu aux inspirations californiennes pour le brunch et le souper.

153 rue Saint-Amable, Montréal

La Terrasse de l'hôtel William Gray offre une vue imprenable sur le Vieux-Montréal qui vous donne presque l'impression d'être à Paris! Si vous n'y êtes jamais allé encore, c'est cet été que ça se passe!

421 rue Saint-Vincent 8e étage, Montréal

Nichée sur le toit de l’emblématique Hôtel Nelligan, cette terrasse offre l'un des plus beaux points de vue sur le Vieux-Montréal. C'est une excellente adresse où aller bruncher et boire des mimosas!

100, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

La magnifique cour intérieure du Vieux-Port Steakhouse (couverte et chauffée selon la météo) est un charmant refuge à l'abri de la chaleur et du chaos de la ville. Avec un décor de verdure et de fleurs, c’est l’endroit idéal pour prendre un verre ou pour le brunch du weekend.

39 rue Saint Paul Est, Montréal

La Terrasse sur l'Auberge est l'endroit idéal pour de délicieux cocktails et un excellent repas. Avec une vue panoramique sur le Vieux-Port et le fleuve Saint-Laurent d'un côté, et la rue Saint-Paul de l'autre, cette terrasse offre un cadre idyllique pour un souper ou un après-midi entre amis.

97 rue de la Commune Est, Montréal

En 2021, le Marché des Éclusiers fait un retour au source. Ce sera donc l'endroit parfait pour se procurer des produits frais issus de fermes locales. Par contre, le Marché des Éclusiers est bien plus qu'un simple marché, l'endroit a aussi une jolie terrasse où casser la croûte au soleil sur le bord de l'eau.

400, rue de la Commune Ouest, Montréal

L'ouverture des Terrasses Bonsecours est souvent signe que l'été montréalais commence officiellement alors on peut s'attendre à ce que l'établissement soit parmi les premiers à ouvrir pour la saison 2021.

364, rue de la Commune Est, Montréal

La toute nouvelle terrasse du Farsides serait la plus grande du Vieux-Montréal. L’équipe du restaurant qualifie la terrasse de véritable jungle urbaine où boire un verre et manger de la cuisine «thaïwaïenne». À essayer!

690, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Verdun

Ce petit bar à vin de Verdun est une des adresses les plus stylé en ville. On y retrouve un décor inspiré des années 70 et une carte de vin nature à faire saliver. Profitez en également pour commander quelques assiettes à partager!

4816 rue Wellington, Verdun

Le Bar Palco est sans aucun doute l'une des adresses favorites des habitants de Verdun. On y trouve une ambiance chaleureuse, un menu décontracté et plein de saveurs, des cocktails colorés et surtout une terrasse fabuleuse. Un incontournable!

4019 rue Wellington, Verdun

Pour un brunch, un lunch ou un souper sans fla-fla, le Garage Café est l'endroit tout indiqué. Le petit établissement propose un menu sans prétention et des pichets de bière qui seront encore meilleurs une fois installé sur la terrasse.

275 rue Hickson, Verdun

Ce petit bistro de cuisine française est arrêt obligatoire si vous êtes de passage dans le quartier. L'établissement propose des assiettes authentiques qui vous feront voyager par l'estomac.

750 rue de l'Église, Verdun

Ouvert depuis 2017, le Restaurant Pigor est une adresse fétiche de Verdun. L'endroit est chaleureux et sans prétention. On y retrouve une belle carte de cocktails colorés et surtout des assiettes toutes en fraîcheur et composées de fruits et de légumes de production locale.

3780 rue Wellington, Verdun

Pour les amateurs de bière qui vivent à Verdun, la microbrasserie Bénélux est un arrêt obligatoire. Par temps de grandes chaleurs, on se donne rendez-vous sur la magnifique terrasse.

4026, rue Wellington, Montréal

Rosemont - La Petite-Patrie

L'an dernier, le bar montréalais adoré de la rue Bellechasse a transformé son stationnement en «beer garden» ultrachaleureux et a offert une place encore plus grande aux producteurs locaux sur son menu. L'établissement devrait répéter l'expérience pour un second été pandémique!

195, rue de Bellechasse, Montréal

Le réputé restaurant s’est réinventé en temps de pandémie en aménageant une magnifique et gigantesque terrasse dans le stationnement couvert derrière l’établissement. Si vous avez envie de vous gâtez, c’est l'endroit où réserver!

4095, rue Molson, Montréal

Chaque été, cette coopérative de solidarité brassicole située à Rosemont accueille la clientèle pour un verre de bière bien fraîche sur sa terrasse. L'ambiance y est décontractée et la bouffe excellente également.

2300, rue Holt, Montréal

Le Snowbird Tiki Bar, situé sur la rue Saint-Hubert, possède un coin-terrasse absolument charmant. Avec ses chaises en osier et son décor qui semble inspiré d'un voyage à Hawaï en 1960, vous aurez certainement l’impression de ne plus être à Montréal. En plus de son décor ultra «kitch», le Snowbird Tiki Bar propose un menu de cocktails alléchants composé des plus grands classiques de la mixologie.

6388, rue Saint-Hubert, Montréal

Ce bistro du terroir a l'habitude de recevoir les Montréalais sur sa terrasse pour une bonne bière froide. L'établissement offre un choix de 40 bières en fût que vous pouvez accompagner d'une plat typique de bistro comme la guédille, un burger ou encore du mac & cheese.

6631, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Plateau / Mile-End / Mile-Ex

Ce bar à vin du Mile-Ex vous accueille sur sa terrasse colorée pour un bon verre de Spritz (ou plus!) entre amis. Les chiens sont également admis en laisse sur la terrasse. Profitez de votre visite pour goûter aux nouveaux plats à partager sur le menu!

6703, avenue du Parc, Montréal

Le mythique établissement du Mile-End est non seulement aimé pour son délicieux café, mais également pour sa terrasse où prendre le temps de déguster sa boisson chaude sous les rayons du soleil. C’est le «spot» parfait pour prendre le pouls de ce quartier adoré des Montréalais.

124 rue Saint-Viateur Ouest, Montréal

L’été dernier, Le Rouge Gorge avait aménagé une grande terrasse à l’avant puisque l’avenue Mont-Royal était piétonne. Ce sera encore le cas cette année à compter du 20 juin alors on espère bien revoir la belle terrasse du bar à vin!

1234, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Non seulement le Manitoba est l'un des meilleurs restaurant en ville, il cache aussi l'une des plus belles terrasses où souper en amoureux. ette terrasse est un lieu incontournable pour une date gastronomique parfaite avec votre douce moitiée!

271, rue Saint-Zotique Ouest, Montréal

Le restaurant Hà sert de délicieux plats asiatiques. Si vous aimez les rouleaux impériaux, les salades fraîches et les buns, c’est là que vous devez aller. La terrasse de la succursale du Plateau est parfaitement située en billet du parc Jeann-Mance et plutôt féérique de soir comme le démontre la photo ci-haut!

243 avenue du Mont-Royal Ouest, Montréal

Situé sur l’avenue Duluth, le Kyber Pass attire les foules depuis des années. Son menu d’inspiration afghane est délicieux et vous pouvez même apporter votre vin. Leur terrasse est aussi très belle. En y mettant les pieds vous aurez l’impression de voyager c’est garanti.

506 avenue Duluth Est, Montréal

Cet établissement du Mile-Ex est hyperpopulaire depuis son ouverture à l’été 2019. Bien que l’intérieur soit magnifique, la terrasse sur le toit de la Taverne Atlantic est idéale pour les soirs d’été arrosés entre amis. Vous aurez un peu l’impression de vous retrouver sur le toit d’un restaurant sympathique de New York.

6512, avenue du Parc, Montréal

La brasserie artisanale du Plateau-Est est l’endroit parfait pour déguster une bonne pinte en compagnie d’amis, surtout sur l’une des tables au soleil de la terrasse qui est aménagée chaque été devant l’établissement.

2407, avenue Mont-Royal Est, Montréal

Si vous voulez déguster une bonne brochette de poulet grecque sans vider votre portefeuille, c’est au Jardin de Panos qu’il faut vous rendre. Le restaurant «apportez votre vin» de la rue Duluth offre une cuisine abordable et «pas pire pentoute». Leur fabuleuse terrasse fleurie vous donnera l’impression de voyager le temps d’une soirée.

521 avenue Duluth Est, Montréal

Hochelaga / Mercier

Pour un bon cornet estival et un bain de soleil sur une jolie terrasse, un arrêt au Hoche Glacé s’impose. Sur le menu on retrouve des cornets, des smoothies, des milkshakes, de la s’luche et même des sandwichs à la crème glacée pour les chiens.

2225 avenue Bennett, Montréal

La jolie pizzéria Heirloom située dans le quartier Hochelaga est un endroit convivial où partager une pointe sans tracas. Vous pourrez y boire de bons vins et profiter de la jolie terrasse qui, on l’espère, devrait pouvoir vous accueillir cet été.

3991 rue Ontario Est, Montréal

Si vous possédez un chien, un arrêt s’impose au tout nouveau Café Élice. Vous pourrez y savourer un bon latté froid ou encore profiter du soleil avec pitou sur la mini terrasse à l’avant de l’établissement.

3637 rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Centre-Ville

Le magnifique Café Parvis situé en retrait sur la rue Mayor est un véritable oasis de paix. On y mange de fabuleuses pizzas, des assiettes de légumes grillés et on y trouve une carte de vin nature où il est presqu'impossible de faire un choix tellement tout semble délicieux. Le Café Parvis propose habituellement une terrasse fleurie où il fait bon relaxer en après-midi.

433 rue Mayor, Montréal

Les amateurs de salades ne jurent que par les assiettes servies chez Mandy's. Ces salades décadentes et remplie de vitamines sont parfaites pour accompagner une chaude journée d'été. La succursale située sur l'avenue Crescent au centre-ville de Montréal est l'endroit tout indiqué pour luncher durant une séance de magasinage!

2067 rue Crescent, Montréal

Situé dans l'hôtel Four Seasons Montréal, le restaurant Marcus Montréal propose une des plus belles terrasses de la ville. Le décor de l'établissement au complet est magnifique, même leurs toilettes (idéales pour une petit selfie)!

1440 rue de la Montagne, Montréal

Le restaurant de cuisine asiatique a séduit les amateurs de «wow» dès sont ouverture grâce à sa décoration très «instagrammable» et ses plats tout simplement savoureux. L'établissement possède une terrasse à l'avant et une à l,arrière. Espérons que nous pourrons y aller cet été!

1616 rue St-Catherine Ouest, Montréal

37. LOV (de la Montagne)

La succursale du LOV située sur la rue de la Montagne offre une magnifique terrasse à l'avant de son restaurant. Vous pourrez y manger de savoureuses assiettes de nourritures véganes qui sauront plairent même au plus coriasses des carnivores.

1232 rue de la Montagne, Montréal

Sud-Ouest

La terrasse du restaurant Elena est accessible par la ruelle à l’arrière. C’est là que vous trouverez le comptoir Club Social P.S où vous pouvez passer votre commande pour emporter. Vous pourrez déguster votre festin sur la magnifique terrasse!

5090, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Ce restaurant gastronomique du Sud-Ouest vous accueille sur sa magnifique terrasse cachée dans un parc. C’est un magnifique endroit pour un tête-à-tête en amoureux passé à manger de la bonne bouffe et à boire de l’excellent vin.

551, rue Saint-Martin, Montréal

Situé sur le canal de Lachine, dans le quartier Saint-Henri, le Riverside est un des endroits les plus agréables où profiter de l’été. En plus d’être un bon spot où boire de délicieux cocktails, vous y trouverez aussi un terrain de volley-ball et un terrain de basketball. Comme l'établissement est considéré comme un bar, on ne sait pas encore s'il pourra accueillir ses clients pour la période estivale. Heureusement, le Riverside a son propre camion de crèmes glacées et son nouveau café où vous pourrez aller!

5020 rue Saint-Ambroise, Montréal

L'été dernier, la grande famille Joe Beef, en collaboration avec l’arrondissement du Sud-Ouest, a transformé la ruelle Vinet en terrasse où les clients pouvaient manger et boire les bouteilles pour emporter! L’endroit a affectueusement été nommé la Joe Beach! On espère VRAIMENT que le concept sera de retour pour cet été!

Derrière le 2491, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Le pub situé dans Saint-Henri possède au deuxième étage un petit coin «terrasse». C’est l’endroit parfait où profiter du beau temps et boire une bonne pinte de bière fraîche. Le Burgundy Lion propose également un menu de nourriture réconfortante et typique de ce genre d’endroits.

2496 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Les deux établissements de la même famille qui sont voisins partagent une jolie petite terrasse où il fait bon s'attabler avec des amis pour un verre et une bouchée en toute simplicité!

2471 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce

Ouvert depuis 1995, la Taverne Monkland est une adresse incontournable du quartier. On y retrouve un menu de produits frais et locaux qu’il est possible de déguster sur leur jolie terrasse. L’établissement propose également un service à emporter où vous pourrez vous procurer une foule de produits fins comme des olives marinées, des charcuteries, des fromages et même des viandes.

5555 avenue de Monkland, Montréal

Les véganes ont une belle option où arrêter pour diner ou souper sur l’avenue de Monkland. Le resto Hello 123, qui possède également une succursale à Toronto, s’est installé dans le quartier NDG. On y retrouve de savoureux plats végétaliens, mais aussi des cocktails et une carte de vins intéressante.

5700 avenue de Monkland, Montréal

Amateurs de fruits de mer, sachez que le Lucilles’s Oyster Dive est une des meilleures adresses en ville où en manger. Huîtres fraîches, lobster rolls, tartares, chaudrées de palourdes... Le Lucille’s propose un menu digne des meilleurs shacks à homard du Maine.

5669 avenue de Monkland, Montréal

Outremont

E 2020, cet établissement d'Outremont avait rouvert ses portes avec un concept un peu différent: Boxermans vue sur mer. En gros, l'établissement proposait un petit menu à prix doux où le barbecue était à l'honneur. À voir si le Boxermans vue sur mer sera de retour pour l'été 2021!

1041, avenue Van Horne, Montréal

En y mettant les pieds vous aurez l'impression d'être arrivée à Paris. Avec ses jolies fleurs et ses chaises en fer forgé, la terrase de la Croissanterie Figaro vous fera voyager. Profitez en pour manger un bon petit brunch ou encore un steak frites avec un verre de rouge.

5200 rue Hutchison, Montréal

Sur l'avenue Bernard, on retrouve une foule de petites adresses charmantes qui proposent des menus de cuisine française classique. La Brasserie Bernard est un de ses restaurant qui séduit dès la premières visites. Vous pourrez y manger des tartares frais, des moules ou encore des pièces de viandes savoureuses.

1249 avenue Bernard, Montréal

Ouvert depuis 48 ans, ce restaurant est un véritable classique quand vient le temps de s'offrir un repas de cuisine française à Montréal. L'établissement est reconnu pour offrir des tables d'hôte abordables et tard en soirée. C'est l'endroit parfait à visiter après une sortie au parc ou un spectacle.

1030 Avenue Laurier Ouest, Montréal

Cette fabuleuse adresse d'Outremont est un véritable petit trésor caché. On y mange de délicieux brunch, des assiettes de légumes frais et surtout on peut terminer son repas avec un petit cornet puisque le Bloomfield possède même un comptoir crèmerie.

1199 avenue Van Horne, Montréal

