Army of the Dead: Zack Snyder était toujours au cœur de l’action, selon Dave Bautista

Dave Bautista a été impressionné par l'implication de Zack Snyder dans l'action d'Army of the Dead en tant que directeur de la photographie.

Dans le nouveau film d'action Netflix, l'acteur des Gardiens de la Galaxie incarne Scott, un homme chargé de diriger un groupe de mercenaires à travers Las Vegas, une ville envahie de zombies, pour récupérer des millions de dollars cachés dans le coffre-fort d'un casino.

Zack Snyder a réalisé le film et en a été directeur de la photographie, et par conséquent, il n'a pas hésité à s'impliquer dans l'action.

«Je me souviens qu'il était sous l'une des tables de roulette, et je me souviens qu'il était à côté de moi quand j'étais allongé sur le sol, a raconté l'acteur au Hollywood Reporter. Mais c'était ce qui était vraiment spécial parce que la plupart du temps, quand vous travaillez sur des films, il n'y a que des caméras fixes. Vous avez deux ou trois caméras pour de grandes scènes épiques comme celle-là et elles sont installées. Mais le réalisateur est rarement allongé à côté de vous sur le sol pendant que vous tuez un zombie qui est juste là. Il y a eu trop de ces moments pour pouvoir les compter ou pour se souvenir d'où diable il était. Il était juste toujours quelque part en plein milieu avec sa caméra.»

L'ancien lutteur a ajouté que le cinéaste de Justice League trouvait de «petits endroits minuscules» dans lesquels se glisser avec sa caméra pour essayer d'obtenir un plan intéressant ou de se rapprocher le plus possible d'un acteur.

«Si on était là et qu'on avait chaud, en sueur, sale, fatigué et affamé, il l'était aussi. Il était toujours juste à côté de nous avec sa caméra, a-t-il expliqué. Donc, la plupart du temps, on avait l'impression qu'il était un autre membre de la distribution.»

Army of the Dead est actuellement diffusé sur Netflix.

