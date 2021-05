Henry Cavill: le reboot de Highlander est une «opportunité pas comme les autres»

Partager







Henry Cavill est ravi de jouer dans le prochain reboot de Highlander, car il le considère comme «une opportunité pas comme les autres».

Deadline a récemment annoncé que l'acteur de Man of Steel tiendrait le rôle principal dans la relecture de la série de voyage dans le temps, qui devrait être réalisée par le cinéaste de John Wick, Chad Stahelski. Et la vedette a confirmé la nouvelle avec une publication Instagram dans lequel il a partagé son enthousiasme pour le projet.

«Une excellente nouvelle aujourd'hui! Je suis fan de Highlander depuis que je suis petit. Depuis les films glorieux à la Queen des années 80 à la série avec un acteur qui ressemblait remarquablement à l'un de mes frères, a-t-il écrit à côté d'une capture d'écran de l'article de Deadline. N'ayant pas peur des épées et avec un réalisateur aussi talentueux que Chad Stahelski à la barre, c'est une opportunité pas comme les autres. Plonger profondément dans l'histoire de cette franchise avec tous les outils à notre disposition, cela va faire de cette aventure une épopée que je n'oublierai jamais (tout comme vous je l'espère).»

Henry Cavill a également partagé un deuxième cliché montrant ses «recherches» pour le rôle. L'image montrait un couteau, une bouteille d'alcool et des livres intitulés So You're Going to Wear the Kilt! (Alors, tu vas porter le kilt!) et Those Bloody Kilts: The Highland Soldier in the Great War (Ces satanés kilts: le soldat des Highlands pendant la Grande Guerre).

«Et comme vous pouvez le voir... Je me suis récemment plongé dans une partie de mon héritage écossais, et par inadvertance, je me suis lancé dans les recherches! #Highlander», a-t-il écrit.

On ne sait pas encore s'il jouera le rôle de l'immortel écossais Connor MacLeod, ou d'un tout nouveau personnage.

Le film original de 1986 Highlander a mis en vedette Christophe Lambert aux côtés de Sean Connery et Clancy Brown qui ont joué ses compagnons immortels. L'acteur français a ensuite repris son rôle dans trois suites.

