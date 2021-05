Inspirations: 7 comptes Instagram de décos vintage à suivre

Partager







Ces marques montréalaises ont fait du chinage d’objets vintage leur spécialité et d’Instagram leur vitrine (et leur boutique). Seule règle: premier arrivé, premier servi!

Voici 7 comptes Instagram à suivre immédiatement!

La spécialité de Charlène et Marianne, fondatrices d’Amabil, est la déco des années 90. Pour les fans de cette esthétique, elles chinent des objets d’époque qui ont toujours un petit je ne sais quoi. D’ailleurs, leurs trouvailles s’envolent très vite. Le principe est simple: on commande sur leur compte Instagram, on passe faire la cueillette à Montréal ou l’on se fait livrer (à Montréal seulement).

On vient ici pour trouver des meubles et des pièces au look unique qui ont été entièrement restaurés et transformés à la main, avec une prédilection pour les imprimés et les couleurs vives. Mais comme l’atelier propose aussi le service de relooking, on peut offrir à un vieux meuble une nouvelle vie... pas mal plus funky!

Une bonne adresse à noter pour les adeptes d’objets anciens (des années 70 surtout) et de recyclage valorisant. Ici, on donne une nouvelle fonction à des articles de seconde main. Une tasse transformée en chandelle parfumée, qui a été fabriquée avec amour et patience à Montréal? On dit oui. Cueillette à Montréal.

Ariane Parent a finalement fait de sa passion pour le design son métier. Aujourd’hui, elle adore dénicher pour nous des perles des années 60, 70 et 80, tout autant que des trésors de style Mid-Century. Son compte regroupe ses images d’inspiration ainsi que ses trouvailles, qui se renouvellent sans cesse. La cueillette est possible pour les Montréalais, et Ariane livre partout au Canada.

On attend les nouveautés de ce joli compte qui se spécialise dans les objets de seconde main. Un peu plus rustique chez Triftine, où l’on peut parfois tomber sur de jolis articles mode qui nous renvoient dans le passé.

C’est vintage, chiné avec amour et parfait pour les petits budgets! Mais attention, entre deux morceaux abordables se glissent des pièces design convoitées, alors il est essentiel de surveiller les nouveaux arrivages et d’être rapide sur la gâchette! Les articles sont publiés au compte-gouttes sur le fil d’actualité.

C’est bien beau, en effet, et doux comme une journée d’été. D’époque, oui, mais plus pastel qu’osier... On y trouve surtout des pièces à saveur années 80, qui frôlent parfois le kitsch, mais ne tombent jamais dans le mauvais goût. Et la cueillette s’effectue dans le quartier de la Petite Italie, à Montréal.

Psst : On se méfie des particuliers qui achètent de vieux meubles et objets en ligne pour trois fois rien et les revendent parfois dix fois le prix, une pratique en hausse et plutôt malhonnête qui désavantage les acheteurs et les vrais chineurs, comme les comptes qu’on vous présente ici.

