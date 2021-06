Les 5 meilleures poudres matifiantes pour un teint «flawless» cet été

Partager







Marre de cette peau reluisante qui gâche toutes tes photos et tes vidéos TikTok? Si oui, la poudre matifiante est à la rescousse!

Cet été, dites bye-bye à la peau grasse, aux points noirs et aux pores dilatés en te repoudrant le nez! Ce produit polyvalent doit devenir un must dans ta trousse à maquillage. Voici donc 5 poudres matifiantes à découvrir pour toutes les teints.

1. Beau, bon pas, cher : Fit Me Poudre Matte + Poreless de Maybelline

Si vous faites un petit tour à la pharmacie, arrêtez-vous devant le display de Maybelline et faites l’essai de la poudre Fit Me Poudre Matte + Poreless. On peut l’appliquer par-dessus le fond de teint ou l’appliquer directement sur une peau qui n’est pas maquillée. Cette poudre sans huile est perméable et fixe le maquillage, tout en adoucissant le teint. La formule est conçue pour les peaux sensibles, car elle est hypoallergène et non comédogène. Et on aime son prix!

*À 11$ chez Pharmarpix

2. La poudre « Reste matte pas plate » de NYX

Si tu souhaites un teint absolument parfait même à 30 degrés Celsius, la poudre « Reste matte, pas plate » de la marque NYX, laisse un fini mat qui ne laisse aucune trace de gras sur la peau. On adore la variété des teintes qui convient à tous les types de carnations. Oh oui, on peut sculpter la couvrance, de légère à totale.

*À 13,00$ - Disponibles en pharmacie ou sur le site de Nyx

3. Pour une couvrance totale et longue tenue : Fond de teint en poudre Intense « Camo » de Dermablend

Ceux aux peaux sensibles et aux problèmes de peau ne jurent que par la marque Dermablend. Depuis 1981, Dermablend répond aux besoins des personnes qui souffrent d’acné, de vitiligo et de rougeur en leur offrant différents produits à couvrance totale. Dans la gamme, on retrouve la fameuse poudre « Camo » pour peaux grasses, sensibles et à tendance acnéique. Cette formule est aussi disponible en plusieurs couleurs, des peaux claires aux peaux foncées.

*À 39,00$ - Disponible chez Pharmaprix

4. Pour les vrais beauty junky : MAC Cosmetics Fix Powder Plus

Vive MAC! Spécialisée en maquillage, l’entreprise propose la poudre Fix Powder Plus, devenue un classique, qui se vend comme des petits pains chauds. À la fois fixante et un fond de teint longue tenue, cette poudre donne à la peau un fini lisse et entièrement mat. Sa couverture moyenne à complète offre une texture veloutée qui permet à la peau de respirer.

*À 38,00$ - Disponibles aux comptoirs MAC Cosmetics chez La Baie

5. Un classique indémodable : La poudre Stay Matte de Rimmel

La poudre pressée Rimmel London Stay Matte est également un véritable classique dans l’industrie des cosmétiques. Elle matifie, contrôle la brillance et fixe le maquillage. Ce produit est idéal pour brosser les zones T huileuses et on obtient également une finition douce, jusqu’à cinq heures de tenue. Le hic - il n’y a pas beaucoup de teintes pour les peaux foncées.

*À 10,99$ - Disponibles dans les pharmacies

