Les restes de 215 enfants autochtones retrouvés: ce qu’il faut savoir

Les restes de 215 enfants ont été retrouvés sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Voici ce qu’il faut savoir sur cette macabre découverte et l’histoire des pensionnats autochtones au pays.

La communauté autochtone Tk’emlúps te Secwépemc a indiqué qu’un expert a utilisé un géoradar pour retrouver les restes de ces enfants.

«Certains n’avaient que trois ans», a déploré la cheffe de la Première Nation, Rosanne Casimir.

Selon elle, la mort de ces enfants, dont on ignore la cause et à quand elle remonte, n’a jamais été documentée par la direction du pensionnat, même si leur disparition avait déjà été évoquée dans le passé par des membres de cette communauté.

L’enquête avec l’expert en géoradar se poursuit, et les résultats préliminaires devraient être connus vers la mi-juin.

Une situation possible partout au pays?

Des leaders et des experts autochtones de la Colombie-Britannique demandent que les sites des anciens pensionnats soient protégés pour y mener des enquêtes, rapporte CBC.

Selon eux, les restes des centaines d’enfants retrouvés «ne représentent qu’une petite partie des milliers d’autres qui sont morts pendant que ces écoles étaient en activité».

Le directeur de la First Nations House of Learning de l’Université de Colombie-Britannique, Linc Kesler, a affirmé que ce n’était qu’une question de temps avant que «les horreurs des pensionnats autochtones canadiens soient révélées par la même technologie que celle que la communauté Tk’emlúps te Secwépemc a utilisée».

«Ce n’est absolument pas un incident isolé», a-t-il ajouté en entrevue à CBC.

Le monde politique réagit

Le premier ministre Justin Trudeau s’est dit «consterné» par les découvertes des restes des 215 enfants. Il a ordonné dimanche la mise en berne des drapeaux canadiens de tous les édifices fédéraux du pays jusqu’à nouvel ordre.

Pour honorer les 215 enfants qui ont perdu la vie à l’ancien pensionnat de Kamloops et les enfants autochtones qui ne sont jamais rentrés à la maison, les survivants et leurs familles, j’ai demandé la mise en berne des drapeaux de la Tour de la Paix et des immeubles fédéraux. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 30, 2021

«Malheureusement, ce n’est ni une exception ni un incident isolé, a-t-il ajouté. Nous n’allons pas nous en cacher. Nous devons reconnaître la vérité. Les pensionnats indiens étaient une réalité, une tragédie qui existait ici, dans notre pays, et nous devons l’admettre.»

De son côté, le chef du NPD Jagmeet Singh a réclamé un débat d’urgence en Chambre. Il demande également que le gouvernement fédéral mène une enquête sur tous les sites des pensionnats autochtones du pays.

J'ai demandé au Président un débat d'urgence sur les restes de 215 enfants retrouvés en C.-B



Nous pleurons ces enfants et demandons des comptes aux libéraux



Ce gouv doit mettre fin à toutes les actions en justice contre les enfants autochtones & les survivant·es des pensionnats pic.twitter.com/nP3KNoIbO0 — Jagmeet Singh (@theJagmeetSingh) May 31, 2021

François Legault a, pour sa part, annoncé que le drapeau du Québec de l’Assemblée nationale a été mis en berne. «N’oublions jamais cet épisode douloureux de notre histoire», a-t-il ajouté.

À la suite de la découverte bouleversante en Colombie-Britannique, le drapeau du Québec sur la tour centrale de l’@AssnatQc a été mis en berne.



N’oublions jamais cet épisode douloureux de notre histoire.



Mes pensées accompagnent l’ensemble des peuples autochtones du Canada. pic.twitter.com/JcOy5X5zcl — François Legault (@francoislegault) May 31, 2021

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est aussi dite «consternée» de la découverte et elle a demandé que les drapeaux de l’hôtel de ville soient mis en berne. «Une déclaration de soutien sera également adoptée lors du prochain conseil municipal», a-t-elle annoncé.

(2/2) J'ai demandé à ce que les drapeaux de l'hôtel de ville soient mis en berne pour afficher notre support à la communauté. Une déclaration de soutien sera également adoptée lors du prochain conseil municipal. #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) May 30, 2021

L’histoire des pensionnats autochtones

Les pensionnats autochtones ont été mis en place et gérés par l’Église catholique au nom du gouvernement canadien entre les années 1830 jusqu’à 1996, année où le dernier pensionnat a fermé ses portes. Celui de Kamloops, qui était le plus grand établissement du réseau, était en activité de 1890 jusqu’à 1969.

Quelque 150 000 enfants autochtones, inuits et métis ont été enrôlés de force dans les 139 pensionnats au pays, les coupant ainsi de leurs familles, de leur langue et de leur culture.

Au Québec, on compte une douzaine d’établissements qui ont été actifs dans la province durant une cinquantaine d’années, à compter des années 1930. Ils étaient présents notamment dans le Nord-du-Québec et en Abitibi-Témiscamingue.

En entrevue au Journal, la directrice du programme en études autochtones de l’Université de Montréal, Marie-Pierre Bousquet, affirme que le bilan ne serait pas aussi lourd qu’en Colombie-Britannique si des recherches étaient entamées ici.

Des engins de «génocide culturel»

Selon le rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, les pensionnats autochtones ont été utilisés par l’Église catholique, puis par le gouvernement fédéral, pour commettre un véritable «génocide culturel».

«Pendant plus d’un siècle, les objectifs centraux de la politique indienne du Canada étaient les suivants: éliminer les gouvernements autochtones, ignorer les droits des Autochtones, mettre fin aux traités conclus et, au moyen d’un processus d’assimilation, faire en sorte que les peuples autochtones cessent d’exister en tant qu’entités légales, sociales, culturelles, religieuses et raciales au Canada», peut-on lire d’entrée de jeu dans le sommaire du rapport. Et les pensionnats ont constitué un élément central de la mise en œuvre la politique indienne du gouvernement.

Même si les pensionnats autochtones sont aujourd’hui fermés, les vestiges de cette politique continuent de subsister, notamment avec la Loi sur les Indiens, datant de 1876, et toujours en vigueur aujourd’hui.

C’est cette loi qui a notamment converti les gouvernements autochtones en conseils de bande sans réels pouvoirs et conférant aux Autochtones le statut «d’enfants de l’État», avec donc des droits limités. Ces droits ont cependant été sanctuarisés par la Loi constitutionnelle de 1982.

Mais il y a aussi les séquelles laissées par les pensionnats qui affectent non seulement les survivants, mais aussi leurs proches et leur collectivité, souligne la Commission de vérité et réconciliation.

- Avec l’AFP et l’Agence QMI