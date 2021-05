Loki: Tom Hiddleston séduit dès le départ par les projets de Marvel pour le personnage

Partager







Tom Hiddleston a été époustouflé par les plans qu’avait le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, pour Loki, et ce, avant même de commencer à filmer Thor.

• À lire aussi: Loki: nouvelle bande-annonce de la série Disney+

• À lire aussi: Doctor Strange: Kevin Feige regrette d’avoir choisi Tilda Swinton au lieu d’une actrice asiatique

L'acteur britannique a été choisi pour le rôle dans le film de 2011, face à Chris Hemsworth, et a récemment révélé que, lors d'une réunion en 2010 avec Feige, plusieurs mois avant le début du tournage de Thor, ce dernier lui avait parlé de son projet d'univers de superhéros et de faire de Loki le principal méchant d'Avengers, qui n'est sorti que deux ans plus tard.

«J'étais genre: "Pardon ?", parce qu'il avait déjà trois ou quatre films d'avance. Ça m'a pris quelques minutes à digérer, parce que soudain, ça a pris une tout autre envergure, a-t-il déclaré à Entertainment Weekly. Et être choisi comme Loki, j'ai réalisé, a été un moment très important pour moi dans ma vie, et ça allait le rester. Le voyage créatif allait être tellement super.»

Bien que son personnage ait été brutalement tué par Thanos dans Avengers: Infinity War, Loki revient dans sa propre série télévisée Disney+, qui sortira en juin.

Et Tom Hiddleston est reconnaissant d'avoir été choisi comme l'un des personnages les plus aimés de l'univers Marvel.

«Je joue ce personnage depuis 11 ans et c'est la première fois que je dis cette phrase, alors je m'en rends compte en le disant et ça m'épate. Je ne sais pas quel pourcentage de mes 40 ans d'existence ça représente, mais ce n'est pas rien», a-t-il partagé.

s