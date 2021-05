Voici les premiers autobus 100% électriques de Laval

Partager







Dix autobus 100% électriques sillonneront les rues de Laval dès cet été : trois d'entre eux sont même déjà sur la route.

Les premiers bus, d'une autonomie de 250 km, sont mis en service aléatoirement sur le réseau de la Société de transport de Laval (STL) depuis vendredi.

Courtoisie Société de transport de Laval

Le transporteur identifie plusieurs avantages à ces bus :

Chaque autobus électrique évite l'émission de 70 à 80 tonnes de GES chaque année, selon les estimations de la STL;

Les coûts d'entretien sont réduits de 15% à 20% par rapport à un bus régulier vu qu'il n'y a pas de moteur à l'huile, de transmission et de système d'échappement;

Pour les passagers, il y. a moins de vibration pendant l'accélération ou la décélaration, ce qui rend le déplacement plus confortable.

À partir de 2025, la STL devrait acheter uniquement des autobus électriques.

Courtoisie Société de transport de Laval

«En plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire lavallois, l’autobus électrique nous permet d’économiser, que soit en frais de carburants ou d’entretien, et d’améliorer l’expérience client à bord. En fin de compte, nos autobus seront non seulement mieux pour l’environnement, mais aussi plus économiques et moins bruyants», souligne Stéphane Boyer, maire suppléant de Laval.

1$ les jours de smog

La STL ramènera son tarif à 1$ chaque jour où Environnement Canada émettra un avertissement de smog pour la région de Laval du 1er juin au 6 septembre.

Le transporteur offre ce tarif tous les étés depuis 2008.