12 photos de la nouvelle plage de galets «instagrammable» dans l’est de Montréal

Votre ami a partagé une photo sur Instagram d’une jolie plage de galets en disant que l’endroit se trouve à Montréal?

Il s’agit fort probablement de la toute nouvelle plage de l’Est située en bordure du fleuve Saint-Laurent dans le quartier de Pointe-aux-Trembles.

Ce site est un projet qui dure depuis plusieurs années et dont la deuxième phase s’est terminée en octobre 2020. Maintenant qu’il n’y a plus de neige, les Montréalais de partout sur l’île peuvent enfin profiter de cette plage tout simplement magnifique.

C’est l’endroit idéal pour s’installer pour un après-midi au bord de l’eau ou encore pour regarder le soleil se coucher.

Le site comprend non seulement une plage de galets mais également une jetée en acier et en bois qui part d’un pavillon de services avec toilettes et douches extérieures et qui se prolonge jusqu’au fleuve.

Une promenade de béton éclairée et avec des jeux d’eau intégrés se trouve aussi au bord de la plage.

C’est la firme Ruccolo + Faubert Architectes en collaboration avec Ni conception architecture de paysage qui a réalisé ce fabuleux site qui combine développement durable, accessibilité universelle, bien-être et qui offre un lien privilégié encore les Montréalais et le fleuve.

Définitivement un endroit à découvrir lors d’une journée de congé ensoleillée!

Plage de l’Est

16240, rue Bureau, Montréal

Voici commence vous y rendre.

