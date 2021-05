5 soins des pieds à découvrir avant d'enfiler tes sandales cet été

Partager







L'été arrive à grands pas, ce qui implique qu'on va ressortir nos sandales de la garde-robe. Pour s'assurer que nos pieds soient présentables, même après plus d'un an sans voir la lumière du jour, ces 5 produits vont vous donner un coup de main nécessaire!

Voici donc 5 produits pour des pieds doux comme un bébé:

1. La Maison Lavande et sa crème pour pieds 3 en 1

La Maison Lavande présente une formule de crème pour pieds qui produit trois actions dans un seul tube : soulage les démangeaisons, hydrate et répare les crevasses et désodorise les pieds. La formule est composée de beurre de soya et de menthe à la lavande pour un effet rafraîchissant et désodorisant.

*À 18,95$ - En ligne chez Maison Lavande

2. Caudalie et son baume ultra-nourrissant

La maison de beauté Caudalie populaire pour ses produits naturels possède aussi dans sa gamme une crème pour pieds. Le tube contient en fait un baume enrichi de beurre de karité bio et équitable, huile de pépins de raisins, huile de sésame et de polyphénols. Et que dire de l’odeur? Agrumes et menthe! C’est le bonheur pour vos pieds qui seront réparés et hydratés.

*À 20,00$ - Dans les boutiques Caudalie ou en ligne

3. Le masque de pieds au cactus de Sephora

via Sephora

Si vous avez les pieds fatigués, vous devez absolument essayer le masque de pieds au cactus de la chaîne Sephora. Vous n’avez qu’à enfiler les chaussettes colorées et chouchouter vos pieds durant une vingtaine de minutes. Sans effort, ils seront revigorés et hydratés! De plus, 92% des ingrédients sont d’origine naturelle. On adore!

*À 7,00$ - Dans les boutiques Sephora ou en ligne

4. Gel exfoliant pour les pieds d’Yves Rocher

Au lieu d’utiliser la pierre ponce, le gel exfoliant d’Yves Roches est aussi une excellente alternative pour enlever les rugosités sur la plante des pieds. On adore que ce gommage végétalien soit composé de lavande bio de la France, pour ses propriétés apaisantes, réparatrices et protectrices. Les pieds retrouvent un aspect et un toucher lisse et doux.

*À 14,95$ - Dans les boutiques Yves Rocher ou en ligne

5. Le peeling de pieds de Skin Republic

Dans le même principe des masques hydratants pour pieds de Sephora, il faut enfiler des chaussons pour tester le peeling de pieds de la marque Skin Republic. Le produit incorporé permet de se débarrasser des peaux mortes, et les résultats seront visibles même après sept jours! Il aide également à éliminer les callosités et les rugosités. Il ne suffit que de commencer une émission sur Netflix en portant les chaussons de 90 à 120 minutes.

*À 14$ - Dans les Pharmaprix

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s