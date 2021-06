Cody Simpson se confie sur sa rupture avec Miley Cyrus pour la première fois

Partager







Moins d’un an après sa rupture avec Miley Cyrus, Cody Simpson s’est confié sur cette relation amoureuse marquante.

Le chanteur a dévoilé à l’émission 60 Minutes Australia que sa séparation à Miley s’était faite de façon «assez amicale».

«Je crois que ce n’était qu’une phase au travers de laquelle tu passes, puis tu réalises que tu as beaucoup appris», a-t-il expliqué.

Le jeune homme australien a précisé que le tout était différent puisque Miley et lui étaient de très bons amis avant de tomber amoureux.

«Elle était presque... pas ma mentore, mais elle est si créative. Nous sommes passés de bons amis, à être dans le même groupe amical, puis nous avons commencé à passer beaucoup de temps ensemble.»

Rappelons que Cody et Miley ont commencé à se voir à l’automne 2019, peu de temps après le divorce entre Miley et Liam Hemsworth, et la très médiatisée relation entre la jeune femme et Kaitlynn Carter.

Depuis leur séparation en août 2020, Cody a retrouvé l’amour auprès de la mannequin Marloes Stevens.

Pour sa part, Miley semble être célibataire.

On leur souhaite beaucoup de bonheur!

