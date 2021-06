Crysis: la trilogie entière remastérisée sur PC et consoles cet automne [VIDÉO]

Partager







Pourquoi s’arrêter à rafraîchir un seul Crysis quand on a une trilogie entière à dépoussiérer et remettre au goût du jour?

C’est probablement la conclusion à laquelle est venu Crytek, qui a annoncé ce mardi des versions remastérisées de Crysis 2 et 3, qui arriveront sur les tablettes cet automne. Celles-ci seront également vendues dans un ensemble avec le premier volet de la trilogie, qui avait pour sa part eu droit à une couche de peinture neuve en 2020.

Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered, de même que la Crysis Remastered Trilogy, seront offerts sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC. Crytek, qui collabore pour l’occasion avec Saber Interactive, promet d’ailleurs que les titres améliorés rouleront de façon «encore plus fluide» sur les consoles de nouvelle génération de Sony et Microsoft.

Rappelons que la sortie de la refonte du premier Crysis l’an dernier n’avait pas été sans problème, alors que la parution du jeu avait notamment été repoussée de quelques mois sur PS4, Xbox One et PC en raison d’une réaction mitigée des fans aux premières images du remaster. Reste maintenant à voir si le travail d’actualisation sur Crysis 2 et 3 sera mieux accueilli par la communauté.

Crysis était originalement paru sur PC en 2007, avant d’être porté pour la PS3 et la Xbox 360 en 2011. Crysis 2 était sorti simultanément sur les trois plateformes en 2011, tout comme Crysis 3 en 2013.

