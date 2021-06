Mois de la Fierté: Tell Me Why est gratuit tout le mois de juin

Partager







Dontnod Entertainment offre le jeu Tell Me Why gratuitement sur PC et consoles Xbox pendant tout juin, à l’occasion du Mois de la Fierté.

Le jeu d’aventure épisodique suit les jumeaux Tyler et Alyson Ronan qui retournent dans leur ville d’enfance en Alaska après la mort de leur mère. Tell Me Why est une histoire de fraternité et de traumatisme, mélangée à une touche de magie, puisque les jumeaux peuvent communiquer par télépathie et percevoir des visions du passé.

Le jeu traite aussi d’un autre sujet que beaucoup de personnes vivent au quotidien. Tyler, l’un des deux frères, est un homme trans et doit subir de nombreuses conversations gênantes et épuisantes lorsqu'il revient en Alaska. Le jeu présente également des personnages tlingits et philippins, l'une des plus grandes communautés d'immigrants de l'État et qui ont une histoire en Alaska qui remonte aux années 1700.

Tell Me Why sera gratuit tout au long du mois de juin, alors ne ratez pas votre chance d’ajouter ce jeu à votre ludothèque et de vivre une histoire très touchante.

Pour télécharger Tell Me Why: Microsoft Store (PC) | Steam (PC) | Xbox

