Scarlett Johansson aimerait que Black Widow permette aux fans de faire leur deuil

Scarlett Johansson espère que Black Widow permettra aux cinéphiles de faire leur deuil du personnage, décédée dans Avengers: Endgame.

Le film, qui se situera avant les événements d'Endgame mais après Captain America: Civil War, devrait apporter un «dénouement» aux fans.

«Notre but était qu'ils soient satisfaits de l'histoire, qu'ils puissent avoir un dénouement à propos de la mort de ce personnage. C'est ce que les gens voulaient», a dévoilé l’actrice à Total Film.

Black Widow, dans lequel on aussi retrouvera Florence Pugh, Rachel Weisz et David Harbour, sortira au cinéma et sur Disney+ le 9 juillet prochain.

Sa réalisatrice, Cate Shortland, avait précédemment qualifié le tournage de «militaire», car Johansson et Pugh avaient été malades pendant celui-ci. «C'était comme être à l'armée. À la fin, Scarlett et sa covedette Florence Pugh tournaient toutes deux en étant atteintes d'une pneumonie», avait-elle précisé.

