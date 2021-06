Une prestigieuse maison-chalet de 27 pièces avec plage de sable privé au lac Massawippi à vendre pour 4 500 000$

Partager







Cette impressionnante résidence qui se retrouve dans le livre-coffret Les plus belles maisons du Québec vues du haut des airs se trouve à Hatley dans les Cantons-de-l’Est.

361 degrés média

En plus d’offrir une vue imprenable sur le lac Massawippi, la propriété totalise près de 15 000 de superficie habitable.

De style scandinave en bois rond, la finition de cette maison a été réalisée par un ébéniste.

361 degrés média

Ce n’est donc certainement pas le cachet qui manque dans chacune des pièces de cette résidence.

361 degrés média

361 degrés média

Sur 27 pièces on y trouve 7 chambres à coucher, 4 salles de bain et 2 salles d’eau.

361 degrés média

Les plafonds cathédrale de 27 pieds au salon et 28 pieds dans la chambre des maitres ajoutent à l’effet «wow» de cette maison.

Justement la chambre des maitres est une véritable petite oasis de paix avec sa salle de bain attenante, ses deux mezzanines et un accès à un grand patio couvert avec vue sur le lac.

361 degrés média

Alors qu’il y a plusieurs endroits pour la détente dans cette propriété, il y a aussi de nombreuses pièces parfaites pour le divertissement.

Au deuxième étage deux pièces sont déjà aménagées en salle de jeux et familiale avec table de billard et de ping-pong, un bar et de nombreuses arcades.

361 degrés média

Les amateurs de grands crus apprécieront la cave à vin qui peut accueillir jusqu’à 600 bouteilles au sous-sol.

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble cette incroyable maison-chalet de luxe!

La maison-chalet sise sur un terrain de 5 acres avec 240 pieds linéaires qui bordent le lac.

361 degrés média

Les propriétaires peuvent profiter de plusieurs espaces pour la détente et le jeu.

L’aménagement paysager st tout simplement sublime et il y a même une plage de sable privée!

361 degrés média

La prestigieuse propriété du lac Massawippi est à vendre pour 4 500 000$ par Claudine Nourcy de RE/MAX.

