[VIDÉO] Une femme se rue sur un ours et le pousse violemment pour sauver ses chiens

Une femme a pris son courage à deux mains pour sauver ses animaux de compagnie: elle s’est précipité sur un ours pour le chasser de sa cour.

Une vidéo spectaculaire devenue virale sur TikTok montre l’incroyable scène (CI-HAUT) où une Américaine s’est ruée sur un ours venu importuner ses chiots.

Dans la description de la vidéo publiée sur TikTok par une proche de la brave femme, on peut lire: «Ma cousine Hailey a poussé un ours en bas de sa clotûre aujourd’hui et a sauvé ses chiens. Comment était votre Memorial Day?! (WTF?!)»

Et c’est bel et bien ce que montrent les images: on voit d’abord une maman ours qui marche avec ses deux oursons sur un mur fait de blocs de béton.

Puis, des chiens surgissent dans la cour pour défendre leur propriété.

Si les bébés ours prennent rapidement la fuite, la maman, elle, est prête au combat.

C’est là qu’intervient la fameuse Hailey qui, n’écoutant que son courage, se lance directement dans la gueule du loup qui, dans ce cas-ci, était interprété par un ours.

Avec une bonne poussée, elle réussit à faire tomber la bête de l’autre côté du muret, avant de prendre un chien dans ses mains et ses jambes à son cou.

Dans une autre vidéo publiée sur TikTok, l'héroïne de cette histoire revient sur son état d’esprit quand elle a foncé sur l’ours. Elle révèle également qu’elle s’est légèrement blessée à un doigt et au genou.

Plus de 40 millions de visionnements de cette vidéo ont déjà été effectués sur TikTok.

