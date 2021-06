Bend Studio, l’équipe derrière Days Gone, travaille sur une nouvelle franchise

Partager







Selon le patron de PlayStation Studios, Hermen Hulst, Bend Studio, l’équipe derrière Days Gone, travaille désormais sur «une nouvelle franchise très prometteuse».

C’est que Hulst, en entrevue sur le blogue de PlayStation mercredi, a mentionné lorsque questionné sur «l’importance des nouvelles licences» pour Sony.

«L’équipe exploite les mécaniques de monde ouvert poussées qu’elle avait élaborées pour Days Gone. Je suis ravi pour Bend Studio», a-t-il commenté au sujet du jeu en développement, se faisant toutefois avare de détails.

Cela concorde avec des informations qui circulaient en avril dernier selon lesquelles Bend Studio travaillait en ce moment sur l’un de ses propres projets, après avoir notamment vu, non sans protestation, une partie de son équipe attitrée à appuyer Naughty Dog dans le développement d’un titre multijoueur et d’un nouveau Uncharted.

Le mouvement de personnel, finalement en partie renversé, se serait opéré après que Sony ait refusé de donner le feu vert à un Days Gone 2.

Rappelons que la nouvelle du refus avait causé bien des vagues en faisant surface il y a quelques semaines. Le directeur du premier Days Gone, John Garvin, y était allé de déclarations assez incendiaires à l’endroit des joueurs qui n’avaient pas acheté le jeu à sa sortie, mais qui souhaitaient tout de même une suite.

«Si vous aimez un jeu, achetez-le au cr**** de plein prix», avait-il entre autres dit au micro de David Jaffe sur YouTube. Par la suite, près de 118 000 fans ont signé une pétition demandant à Sony d’approuver Days Gone 2.

Bref, après tant de bruit, il est bon de voir que Bend Studio travaille sur une nouvelle franchise, mais, surtout, une franchise qui est la sienne.

D’ici à ce qu’on en apprenne plus sur celle-ci, soulignons que Days Gone est paru sur PC en mai dernier, après un peu plus d’un an d’exclusivité sur PS4.

