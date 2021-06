Denis Coderre veut interdire l’alcool dans les parcs en soirée

Partager







Denis Coderre veut interdire l’alcool dans les parcs de la ville après 20h.

La mairesse Valérie Plante a indiqué qu’une telle interdiction n’était pas dans les plans de son administration.

À Québec, le maire Régis Labeaume a annoncé qu’une telle mesure s’appliquerait dorénavant dans les parcs de la capitale.

Réagissant aux débordements du week-end après la levée du couvre-feu, le candidat à la mairie de Montréal Denis Coderre s’est dit en faveur de l’idée d’interdire l’alcool dans les parcs de la ville après 20h.

«On devrait arrêter de prendre de la boisson après 8h, à la brunante, quand il commence à faire noir. Je me suis promené ici, j’ai vu des feux d’artifice et tout ce qui se passait», a souligné M. Coderre, en conférence de presse, mercredi.

Joël Lemay / Agence QMI Denis Coderre

«Je comprends les commerçants. On doit penser à eux. Pendant ce temps, les clients n’iront pas, parce qu’ils ont peur», a ajouté M. Coderre, qui dit vouloir assurer la quiétude de la population.

«On parle souvent d’environnement, mais, quand on se promène dans les parcs, c’est sale en maudit», s’est-il exclamé.

Coderre «déconnecté de la réalité»

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, juge que son adversaire a été condescendant envers les citoyens, l'accusant de vouloir rétablir un «couvre-feu».

«Ce que l’ancien maire est en train de dire aux Montréalais, c’est qu’on va remettre un couvre-feu, a-t-elle soutenu. Une telle proposition vient surtout pénaliser les familles et les jeunes.

«On sait que 60% des Montréalais n’ont pas de cour et on leur dit: “Non, les parcs ne sont plus pour vous. À la place, allez vous entasser dans une maison, dans un sous-sol”», a-t-elle dénoncé.

«C’est très déconnecté de la réalité des Montréalais et des Montréalaises», a-t-elle ajouté.

La mairesse a par ailleurs souligné que les règlements dans les parcs sont du ressort des arrondissements.