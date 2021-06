Dulce : la nouvelle crèmerie rose du Vieux-Montréal aux desserts décadents

Partager







Dulce est une toute nouvelle adresse à desserts du Vieux-Montréal qui ouvre juste à temps pour la saison chaude!

L’établissement occupe le local de l’ancien Cacao 70 de la rue Saint-Paul Est et est actuellement ouvert du jeudi au dimanche.

Le local et la façade a été complètement revampée pour rendre le lieu hyper «instagrammable» et accueillant. Impossible de passer tout droit avec la porte rose bonbon, le néon «La vie est dulce» dans l’entrée et le papier peint coloré aux motifs de crème glacée et arc-en-ciel.

Au menu : crème glacée, churros et crêpe sont les vedettes! Dulce propose entre autres des sundaes avec churros qui ont l’air hyper décadents si l’on se fie aux photos sur le Instagram de l’établissement.

Définitivement un nouvel endroit à essayer lors de votre prochaine escapade dans le Vieux!

Dulce

250-B rue Saint Paul Est, Montréal

