Le prochain God of War, repoussé à 2022, sortira aussi sur PS4

Depuis plus d’un an, on connaît bien la chanson: aucun jeu n’est à l’abri d’un report... même (et surtout!) les grosses pointures. Ce mercredi, c’est ainsi au tour du prochain God of War, d’abord prévu en 2021, de voir sa sortie repoussée en 2022.

Santa Monica Studio, l’équipe derrière la franchise exclusive à Sony, en a fait l’annonce sur Twitter en début d’après-midi.

«Nous demeurons déterminés à livrer un jeu de première qualité, tout en continuant d’assurer la sécurité et le bien-être de notre équipe, partenaires créatifs et familles. Avec cela en tête, nous avons pris la décision de repousser notre fenêtre de sortie à 2022», peut-on lire dans la publication.

Le patron de PlayStation Studios, Hermen Hulst, a également commenté le report, soulignant que le prochain God of War, de même que Horizon Forbidden West avaient notamment souffert «de la difficulté de réaliser le travail de capture de mouvement avec les bonnes personnes».

«Nous devrions pouvoir sortir Horizon pour les fêtes de fin d’année. Mais ce n’est pas une certitude, et nous faisons le maximum pour vous le confirmer le plus rapidement possible. Concernant God of War, le projet a démarré un peu plus tard. Nous avons donc décidé de repousser le jeu à l’année prochaine, afin que Santa Monica Studio puisse nous proposer un God of War exceptionnel», a-t-il affirmé en entrevue sur le blogue de PlayStation.

«Dans ce genre de situation, nous devons forcément faire des concessions. Et il est hors de question de mettre en péril la qualité de nos jeux ou la santé et le bien-être de notre équipe de choc», a ajouté Hulst.

Une sortie sur PS4 confirmée

Lors de la même entrevue, le dirigeant de PlayStation Studios a également confirmé que le prochain God of War, qui n’a toujours pas de titre officiel, sortira autant sur PS5 que PS4.

«Quand le développement d’un titre à la fois pour la PS4 et la PS5 sera possible et logique (comme ce sera le cas pour Horizon Forbidden West, le prochain God of War et GT7), nous continuerons à y travailler. Si les propriétaires de PS4 veulent jouer au jeu en question, ce sera possible. S’ils préfèrent vivre l’aventure sur PS5, le jeu sera également disponible sur cette console», a-t-il précisé.

Rappelons que Sony avait annoncé la suite du reboot de God of War en septembre dernier, ne partageant qu’une brève vidéo qui ne montrait pas d’extraits du jeu.

