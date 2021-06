On sait enfin où sera tournée la téléréalité québécoise la plus sexy

Partager







Cet automne, un groupe de célibataires québécois aura la chance d'éviter le froid dans un décor très chaud.

Et chaud, c’est le cas de le dire!

Les participants de L'île de l’amour tenteront de trouver l’âme sœur au cœur des magnifiques paysages de Los Cabos, au Mexique.

Leur luxueuse villa se trouvera donc au cœur de la Basse-Californie, un lieu prisé des plus grandes stars du monde.

Regardons un peu de quoi ça a l’air par là-bas, question de rêver à nos prochains voyages:

NON, MAIS!

Avec son désert saisissant d’un côté et l’océan Pacifique de l’autre, ce lieu paradisiaque est propice aux rapprochements.

Animée par Naadei Lyonnais et narrée par Mehdi Bousaidan, la téléréalité est une adaptation de la très populaire émission britannique Love Island. Dès leur arrivée, les insulaires devront former un couple et tout faire pour que l’amour triomphe.

L'île de l’amour sera diffusée cet automne sur les ondes de TVA, TVA+ et Moi et Cie.

