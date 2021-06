Thor: Chris Hemsworth célèbre la fin du tournage de Love and Thunder

Partager







Chris Hemsworth et Taika Waititi ont officiellement terminé le tournage de Thor: Love and Thunder. La production du très attendu prochain film de Marvel avait été retardée par la pandémie de COVID-19, mais, cette fois, le film est bel et bien tourné, après plusieurs mois de travail acharné en Australie.

• À lire aussi: Russell Crowe dévoile son rôle dans Thor: Love and Thunder

• À lire aussi: Guardians of the Galaxy: Amanda Seyfried explique pourquoi elle a refusé le rôle de Gamora

L’acteur a partagé sur sa page Instagram une photo de lui, montrant ses impressionnants muscles, aux côtés du cinéaste.

«C’est dans la boîte pour Thor: Love and Thunder, et c’est aussi le jour national du flex, donc je me suis dit que cette pose totalement détendue était parfaitement naturelle», a-t-il plaisanté en légende de l’image.

«Le film va être follement drôle et pourra peut-être vous arracher une larme. Beaucoup d’amour, beaucoup de tonnerre! Merci à toute l’équipe et aux acteurs qui ont rendu possible une nouvelle aventure Marvel. Accrochez-vous, préparez-vous, on se voit au cinéma!» a-t-il ajouté.

Le film a été écrit par Taika Waititi avec Jennifer Kaytin Robinson. On y retrouvera Karen Gillan, Tessa Thompson, Natalie Portman, Pom Klementieff, Jeff Goldblum, Chris Pratt et Jamie Alexander, ainsi que Matt Damon, Sam Neill et les nouveaux venus Russell Crowe et Melissa McCarthy. Christian Bale, quant à lui, jouera le méchant Gorr, le dieu Boucher, tandis que Russell Crowe incarnera Zeus.

La sortie est prévue pour le mois de mai de l’année prochaine.

s