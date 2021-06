Hommage à The Legend of Zelda: le Trio Laurence Manning en concert à Québec, Montréal et Gatineau

Partager







Le Trio Laurence Manning sera en spectacle les 12, 13 et 19 juin à Québec, Montréal et Gatineau, respectivement, pour vous faire revivre les meilleurs moments musicaux des iconiques jeux de la saga The Legend of Zelda avec son concert Une odyssée dans le temps.

Depuis la création de la franchise en 1986, la musique du jeu The Legend of Zelda a su toucher le cœur des gamers à travers les générations. Le concert réimaginera des thèmes de toute la série, arrangés pour l'occasion par Laurence Manning.

Fondé en mai 2020 par la pianiste, compositrice et arrangeuse québécoise Laurence Manning, le trio comprend également la violoncelliste Lou Dunand-Vincent et la violoniste Daphnée Sincennes Richard. La pianiste Laurence Manning, connue de la communauté gaming, a notamment été nommée artiste émergente par l'ADISQ.

Le Trio Laurence Manning sera en spectacle avec son concert Une odyssée dans le temps le 12 juin à 14h et 17h à la Salle Octave-Crémazie de Québec, le 13 juin à 14h et 18h à la Cinquième Salle, à Montréal, et le 19 juin à 14h et 17h à la Salle Odyssée de Gatineau.

